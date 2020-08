Vojenská chunta v Mali, chce, aby v krajine vládol vojenský orgán

Bamako 24. augusta (TASR) - Vojenská chunta, ktorá získala moc v Mali, chce, aby v krajine tri roky vládol vojenský orgán. Zároveň súhlasila s prepustením zadržiavaného malijského prezidenta Ibrahima Boubacara Keitu, uviedla agentúra AFP.



"Chunta potvrdila, že chce trojročný prechod, aby sa mohli preskúmať základy malijského štátu. Tento prechod bude riadiť orgán vedený vojakom, ktorý bude zároveň hlavou štátu," uviedol zdroj v delegácii Združenia krajín západnej Afriky (ECOWAS) v hlavnom meste Bamako pre agentúru AFP.



"Aj vláda bude zložená prevažne z vojakov," ktorí budú vymenovaní na návrh vojenskej chunty, uviedol zdroj pod podmienkou anonymity a dodal, že chunta súhlasila s "prepustením prezidenta Keitu", ktorý je zadržiavaný spolu s ďalšími politickými vodcami od utorka, kedy došlo k štátnemu prevratu. Prezident sa "bude môcť vrátiť do svojho domu" v Bamaku.



Premiéra Boubou Cisséa, ktorý je zadržiavaný s Keitom na vojenskej základni pri hlavnom meste, kde sa začal štátny prevrat, by premiestnili na bezpečné miesto v meste.



Plukovník Assimi Goita sa v stredu vyhlásil za šéfa vojenskej chunty, ktorá donútila v utorok odstúpiť malijského prezidenta Keitu.



Na situáciu v Mali reagovala v stredu aj Bezpečnostná rada OSN, ktorá vzbúrencov vyzvala, aby zadržiavaných malijských predstaviteľov bezodkladne prepustili a "vrátili sa do kasární".



V Mali sa od začiatku júna pravidelne konali protesty, ktorých účastníci žiadali odstúpenie 75-ročného prezidenta. Opozícia Keitu obviňuje zo zastrašovania a kupovania hlasov počas aprílových parlamentných volieb, v ktorých jeho vláda získala väčšinu.