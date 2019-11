Chyba pilota zavinila haváriu lietadla FlyDubai pri Rostove nad Donom

Moskva 26. novembra (TASR) - Chyba pilota a možná dezorientácia posádky počas nočného nepriaznivého počasia zapríčinili v marci 2016 tragickú haváriu lietadla leteckej spoločnosti FlyDubai pri Rostove nad Donom, pri ktorej zomrelo všetkých 62 ľudí na palube. Informoval o tom v utorok vo svojej vyšetrovacej správe Medzištátny letecký výbor (MAK) so sídlom v Moskve, píše agentúra Reuters.



"Tragická letecká nehoda... nastala v noci počas druhého preletu v dôsledku nesprávnej konfigurácie lietadla a pilotovania posádky (a) následnej strate situačného povedomia (veliaceho pilota)," píše sa v správe. K ďalším faktorom patrili nepriaznivé počasie a mimoriadne silný nárazový vietor.



"To malo za následok stratu kontroly nad lietadlom a jeho dopad na zem," konštatuje správa s tým, že stroj v čase havárie pilotoval kapitán. Posádka bola pomerne skúsená.



Boeing 737-800 nízkonákladovej leteckej spoločnosti FlyDubai sa zrútil nadránom 19. marca 2016 vo vzdialenosti približne 250 metrov od prahu pristávacej dráhy na letisku v Rostove nad Donom.



Z 55 cestujúcich letu FZ981, ktorí sa v čase nešťastia nachádzali na palube boeingu letiaceho z Dubaja do Rostova nad Donom, bolo 33 žien, 18 mužov a štyri deti. Išlo o 44 občanov Ruska, osem Ukrajincov, dvoch Indov a jedného Uzbeka.



Okrem cestujúcich zahynulo aj sedem členov posádky. Pilot pochádzal z Cypru, druhý pilot bol Španiel. Obaja piloti mali nalietaných takmer 6000 hodín.



Mesto Rostov nad Donom leží neďaleko ukrajinských hraníc, približne 950 kilometrov južne od ruskej metropoly Moskva.