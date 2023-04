Chýbajú zvonári, v deň korunovácie Karola III. nezaznie každý zvon

Londýn 5. apríla (TASR) - Vo Veľkej Británii sa horúčkovito pripravujú noví zvonári, aby počas korunovácie 6. mája zvonilo čo najviac kostolných zvonov. TASR informuje podľa britského denníka správy Guardian a Ústrednej rady kostolných zvonárov (CCCBR).



Podľa tradície sa v deň korunovácie majú v Británii rozozvučať všetky kostolné zvony. V súčasnosti ich je zhruba 38.000, CCCBR však združuje len asi 30.000 zvonárov.



Na výzvu sa od vlaňajšej jesene prihlásilo zhruba 1750 nových uchádzačov, nie každého však vybrali. Tí úspešní teraz usilovne trénujú, aby zvládli májovú korunováciu. Pretože ich nebude dosť, niektorí budú postupne zvoniť na viacerých miestach. Skúsení zvonári navyše v posledných týždňoch fungovali "na maximum", aby zaučili nováčikov.



"Dúfame, že zvony rozozvučíme v čo najväčšom počte farských kostolov," uviedla Vicki Chapmanová z CCCBR. Základný výcvik nového zvonára pre sólový zvon odhadla na asi 20 hodín, naučiť sa zvoniť v skupinke trvá "omnoho dlhšie".



Zvonenie je podľa Chapmanovej "viac o technike ako o hrubej sile". Bolo by dobré, aby noví zvonári ostali "zvoniť" aj po májovej korunovácii. Vek súčasných zvonárov Chapmanová odhadla "od deviatich do 90" rokov.



V deň korunovácie sa v rámci Zvonenia pre kráľa (Ring for the King) rozozvučia zvony "len" na 45 minút, niekde aj na viac ako tri hodiny. Konkrétny čas závisí od schopností zvonára v každom kostole.



Korunovačná bohoslužba vo Westminsterskom opátstve bude v sobotu 6. mája, pravdepodobne o 11.00 h alebo 11.15. h. Po potvrdení času sa začne zvoniť pred bohoslužbou, ale vyzváňanie sa môže konať v akomkoľvek čase, podľa potrieb jednotlivých farností a zvonárov.



Naposledy sa (takmer) všetky zvony v Spojenom kráľovstve rozozvučali v júni minulého roka pri príležitosti platinového jubilea kráľovnej Alžbety II. Vlani v septembri sa tlmene rozozneli v deň jej úmrtia.