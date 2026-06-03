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Chyby pri hodnotení maturít vyvolali v Indii protesty
Škandál spojený s maturitami prichádza krátko po tom, ako na verejnosť unikli otázky z prijímacieho testu na lekárske fakulty známeho ako NEET.
Autor TASR
Naí Dillí 3. júna (TASR) - Po škandále okolo chybného hodnotenia maturitných testov, ktoré v Indii absolvovali takmer dva milióny študentov, odvolali vedúcich predstaviteľov štátnej skúškovej komisie, informovala v stredu agentúra AFP. Pripomenula, že ide o dôsledok radu problémov, ktoré v poslednom období otriasli indickým vzdelávacím systémom a vyvolali kritiku verejnosti na adresu Centrálnej rady pre stredoškolské vzdelávanie (CBSE), píše TASR.
Na zraniteľnosti nového systému, ktoré mohli ovplyvniť správnosť prideľovaných známok, upozornil v máji 19-ročný odborník na kybernetickú bezpečnosť a etický haker Nisarga Adikáry.
Skúšková komisia následne priznala bezpečnostné nedostatky v novom digitálnom systéme hodnotenia, čo len vystupňovalo už aj tak veľkú nespokojnosť.
CBSE tvrdí, že online systém zaviedla s cieľom zvýšiť presnosť a efektívnosť vyhodnocovania. Mnohí študenti však uviedli, že dostali nesprávne známky alebo že výsledky testov boli priradené nesprávnym osobám.
Komisia oznámila, že identifikované bezpečnostné nedostatky odstránila a sprístupnila systém na prehodnotenie výsledkov pre študentov, ktorí sa cítia poškodení.
Napriek týmto opatreniam a odvolaniu predsedu CBSE a jej tajomníka hnev verejnosti v Indii neutícha. Mladí Indovia žiadajú odstúpenie ministra školstva Dharméndru Pradhána.
Satirické internetové hnutie Ľudová strana švábov (Cockroach People's Party - CJP) zároveň vyzvalo na pokojné protesty, ktoré sa majú konať túto sobotu v Naí Dillí. Zakladateľ hnutia, 30-ročný absolvent Bostonskej univerzity Abhidžit Dipke, tento týždeň oznámil, že sa kvôli demonštrácii vracia do Indie.
Skratka CJP odkazuje na skratku BJP, ktorú používa vládna Indická ľudová strana premiéra Naréndru Módího. CJP si od svojho vzniku v apríli získala milióny priaznivcov na sociálnych sieťach.
Účasť na protestoch v Naí Dillí prisľúbil aj známy aktivista, inovátor a ekológ Sonam Wangčuk z himalájskeho regiónu Ladak, ktorý vlani strávil šesť mesiacov vo väzbe za účasť na protestoch za väčšiu autonómiu regiónu.
Škandál spojený s maturitami prichádza krátko po tom, ako na verejnosť unikli otázky z prijímacieho testu na lekárske fakulty známeho ako NEET. Úrady na to reagovali presunutím tejto skúšky na neskorší termín v júni.
Medzičasom indický Ústredný vyšetrovací úrad (CBI) zadržal muža označovaného za hlavného organizátora úniku otázok NEET. Podľa vyšetrovateľov ide o učiteľa chémie, ktorý sa podieľal na organizovaní skúšky v mene Národnej testovacej agentúry (NTA).
Skúška NEET je v Indii označovaná za jednu z najnáročnejších a každoročne ju absolvujú milióny uchádzačov.
Na zraniteľnosti nového systému, ktoré mohli ovplyvniť správnosť prideľovaných známok, upozornil v máji 19-ročný odborník na kybernetickú bezpečnosť a etický haker Nisarga Adikáry.
Skúšková komisia následne priznala bezpečnostné nedostatky v novom digitálnom systéme hodnotenia, čo len vystupňovalo už aj tak veľkú nespokojnosť.
CBSE tvrdí, že online systém zaviedla s cieľom zvýšiť presnosť a efektívnosť vyhodnocovania. Mnohí študenti však uviedli, že dostali nesprávne známky alebo že výsledky testov boli priradené nesprávnym osobám.
Komisia oznámila, že identifikované bezpečnostné nedostatky odstránila a sprístupnila systém na prehodnotenie výsledkov pre študentov, ktorí sa cítia poškodení.
Napriek týmto opatreniam a odvolaniu predsedu CBSE a jej tajomníka hnev verejnosti v Indii neutícha. Mladí Indovia žiadajú odstúpenie ministra školstva Dharméndru Pradhána.
Satirické internetové hnutie Ľudová strana švábov (Cockroach People's Party - CJP) zároveň vyzvalo na pokojné protesty, ktoré sa majú konať túto sobotu v Naí Dillí. Zakladateľ hnutia, 30-ročný absolvent Bostonskej univerzity Abhidžit Dipke, tento týždeň oznámil, že sa kvôli demonštrácii vracia do Indie.
Skratka CJP odkazuje na skratku BJP, ktorú používa vládna Indická ľudová strana premiéra Naréndru Módího. CJP si od svojho vzniku v apríli získala milióny priaznivcov na sociálnych sieťach.
Účasť na protestoch v Naí Dillí prisľúbil aj známy aktivista, inovátor a ekológ Sonam Wangčuk z himalájskeho regiónu Ladak, ktorý vlani strávil šesť mesiacov vo väzbe za účasť na protestoch za väčšiu autonómiu regiónu.
Škandál spojený s maturitami prichádza krátko po tom, ako na verejnosť unikli otázky z prijímacieho testu na lekárske fakulty známeho ako NEET. Úrady na to reagovali presunutím tejto skúšky na neskorší termín v júni.
Medzičasom indický Ústredný vyšetrovací úrad (CBI) zadržal muža označovaného za hlavného organizátora úniku otázok NEET. Podľa vyšetrovateľov ide o učiteľa chémie, ktorý sa podieľal na organizovaní skúšky v mene Národnej testovacej agentúry (NTA).
Skúška NEET je v Indii označovaná za jednu z najnáročnejších a každoročne ju absolvujú milióny uchádzačov.