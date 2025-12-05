Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Chystáte sa do Grécka? Obľúbenú turistickú destináciu trápia záplavy

Na snímke pohľad na Atény z akropoly. Foto: Teraz.sk

Búrky, ktoré spôsobil meteorologický systém Byron, by mali byť intenzívne a dlhotrvajúce, pričom v niektorých oblastiach by mohlo dôjsť aj ku krupobitiu a lokálne k veľmi silnému vetru.

Autor TASR
Atény 5. decembra (TASR) - Väčšinu východného a južného Grécka postihli v piatok výdatné dažde a búrky, ktoré spôsobili problémy v cestnej, leteckej i lodnej doprave. V Aténach pre zlé počasie zrušili vyučovanie, informovala agentúra AFP, píše TASR.

Búrky, ktoré spôsobil meteorologický systém Byron, by mali byť intenzívne a dlhotrvajúce, pričom v niektorých oblastiach by mohlo dôjsť aj ku krupobitiu a lokálne k veľmi silnému vetru.

Silné záplavy zasiahli v piatok skoro ráno aj domy, turistické ubytovania a kempingy vo Foinikounde, prímorskej osade na juhu Peloponézu. Náhly nárast vody v rieke uväznil niekoľko ľudí vrátane dvoch nemeckých turistov.

V Aténach je najviac postihnutá západná časť mesta, kde prúdy dažďovej vody s rôznymi nánosmi zablokovali cesty. Búrka si vynútila dočasné uzavretie diaľnice do mesta Korint. Na vyčistenie ciest bola nasadená armádna technika, uviedol pre štátnu televíziu ERT Kostas Tsigas z hasičského zboru.

V piatok sa očakávajú silné dažde a búrky v strednej Macedónii, Tesálii a na Sporadách, vo východnej časti Egejského mora, na Dodekanézskych ostrovoch i v súostroví Kyklady, ako aj na západnej a južnej Kréte a v strednom a východnom pevninskom Grécku.
