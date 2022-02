Chystáte sa do Grécka? Očkovaní sa už nemusia testovať

Atény 7. februára (TASR) - Cestovanie do Grécka sa od pondelka stane jednoduchším, keďže pri vstupe do tejto krajiny sa už od plne zaočkovaných cestujúcich nebude vyžadovať preukázanie negatívnym PCR ale antigénovým testom na koronavírus. TASR správu prebrala od agentúry DPA.



Na vstup do Grécka tak bude po novom stačiť európsky vakcinačný certifikát, uviedli miestne úrady.



Grécko zaviedlo opatrenie, na základe ktorého sa zaočkovaní cestujúci museli pred vstupom do krajiny preukázať aj negatívnym výsledkom testu, v decembri, aby zamedzilo šíreniu koronavírusu. Tento krok vtedy kritizovali mnohé členské krajiny Európskej únie.



Nezaočkovaní ľudia sa pri vstupe do Grécka musia naďalej preukázať negatívnym výsledkom PCR testu na koronavírus nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu, ktorý nebude starší ako 24 hodín.



Toto opatrenie platí aj pre zaočkovaných cestujúcich, ktorí vo svojej krajine už nie sú považovaní za plne zaočkovaných, pretože im nebola podaná doplňujúca dávka vakcíny, píše DPA.