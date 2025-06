Chystáte sa do Turecka? Túto oblasť trápia požiare

Ankara 30. júna (TASR) - Lesný požiar v nedeľu ohrozoval domy i priemyselné oblasti v provincii Izmir na juhozápade Turecka. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP citujúcej zo správ miestnych médií.



Požiar vypukol v nedeľu okolo 13.00 h miestneho času (12.00 h SELČ) medzi okresmi Seferihisar a Menderes. Následne sa rýchlo rozšíril vďaka silnému vetru dosahujúcemu v nárazoch rýchlosť až 117 kilometrov za hodinu, priblížil izmirský guvernér Süleyman Elban. Do hasenia sa pre taký silný vietor nedokázali zapojiť hasiace vrtuľníky, s plameňmi však bojovali dve hasiace lietadlá a množstvo hasičov priamo na zemi.



Požiar sa priblížil k obývaným oblastiam, v dôsledku čoho bolo podľa Elbana evakuovaných päť častí okresu Seferihisar. Miestny obyvateľ AFP telefonicky povedal, že ľudia v obci Mersinalani rúbu stromy, aby tak vytvorili protipožiarne pásy a ochránili svoje domy.



Neďaleko provinčnej metropoly Izmir vypukol aj ďalší požiar, a to na skládke odpadu v meste Gaziemir. Rozšíril sa do blízkeho lesa a zároveň tiež ohrozuje priemyselnú zónu Otokent, v ktorej je niekoľko predajní automobilov. Turecká televízia NTV dokonca odvysielala zábery jednej takejto horiacej predajne.



Viaceré miestne médiá informovali, že na letisku v meste Izmir dočasne zrušili lety.