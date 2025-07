Chystáte sa na dovolenku do Grécka? Teploty vystúpia nad 40 °C

Atény 20. júla (TASR) - Grécky meteorologický úrad (EMY) vydal v nedeľu varovanie v súvislosti s novou vlnou horúčav, ktorá bude krajinu sužovať počas celého nasledujúceho týždňa. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Horúčavy sa začnú už v pondelok a vyvrcholia teplotami až do 43 stupňov Celzia v utorok. Klesať by mali začať pritom až v sobotu, uviedol EMY vo vyhlásení.



„Vysoké teploty sa očakávajú takmer počas celého týždňa, už od pondelka,“ upozornil grécky meteorologický úrad.



Teploty vysoké až 41 stupňov Celzia sa už v pondelok očakávajú v strednej časti Grécka, pričom v hlavnom meste Atény a v Solúne vystúpia na najviac 38 stupňov. V utorok by v Aténach malo byť už 40 stupňov, dodal EMY.



Grécko už zažilo dve vlny horúčav - koncom júna a začiatkom júla, čo prinútilo úrady obmedziť otváracie hodiny najnavštevovanejšej pamiatky krajiny, aténskej Akropoly, pripomína AFP.