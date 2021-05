Chytili posledného podozrivého z lúpeže šperkov z múzea v Drážďanoch

Na kombosnímke sú šperky, ktoré ukradli zlodeji zo štátneho múzea Zelená klenba (Grünes Gewölbe) 25. novembra 2019 v Drážďanoch. Foto: TASR/DPA

Drážďany 18. mája (TASR) - Rok a pol po krádeži šperkov nevyčísliteľnej hodnoty z múzea v Drážďanoch, jedného z najhonosnejších v Európe, nemecká polícia v utorok oznámila, že chytila posledného z piatich hlavných podozrivých. Píše o tom tlačová agentúra DPA.Zadržaný 22-ročný muž je dvojčaťom podozrivého, ktorého zatkli v polovici decembra. Obaja pochádzajú z veľkej rodiny nazývanej klan Remmovcov (Remmo-Clan), napojenej na zločinecké podsvetie v Berlíne.Zatýkanie prebehlo v pondelok večer počas razie v byte vo štvrti Neukölln v Berlíne, oznámila prokuratúra v utorok ráno.Na razii sa zúčastnili spolkoví a miestni vyšetrovatelia, policajné jednotky i zásahové komando. Počas operácie zhabali jeden mobilný telefón a oblečenie.Podozrivého už previezli do Drážďan, kde bude mať v priebehu dňa súdne vypočúvanie, dodala prokuratúra.Bol posledný z piatich hlavných podozrivých hľadaných políciou - počas predchádzajúcich razií koncom vlaňajška sa mu podarilo uniknúť zatknutiu.Pätica je obvinená z priamej účasti na lúpeži z 25. novembra 2019.Za napomáhanie pri krádeži sú hľadaní ďalší štyria ľudia.Nemecké médiá označili tento prípad za najväčšiu lúpež umeleckých predmetov v moderných dejinách. Zlodeji si za cieľ vybrali štátne múzeum Zelená klenba (Grünes Gewölbe), ktoré je súčasťou kráľovského paláca. Nachádza sa vo východnej časti Drážďan.Páchatelia sa po tom, ako vyvolali čiastočný výpadok elektrického prúdu, vlámali do múzea a odcudzili šperky nevyčísliteľnej hodnoty.Zlodeji prenikli do múzea ráno - dvaja ľudia sa dostali dnu cez zamrežované okno a sekerou rozbili sklenenú vitrínu so šperkami. Už o niekoľko minút ušli s diamantmi a ďalšími klenotmi zo 17. a 18. storočia.Napriek zatýkaniu nie je po vzácnych šperkoch zatiaľ ani stopy, dodala agentúra DPA.