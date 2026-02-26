< sekcia Zahraničie
CHYTILI SPREJERA: Deväťdesiatročný muž počmáral budovu prokuratúry
Podľa polície sa nezdalo, že by mal politický motív.
Autor TASR
Tokio 26. februára (TASR) - Japonská polícia vo štvrtok zadržala vyše 90-ročného muža za poškodenie nápisu na budove prokuratúry v meste Osaka, uviedol pre agentúru AFP miestny policajný dôstojník, píše TASR.
Strážnik spomínaného objektu na tiesňovú linku nahlásil, že tabuľu s názvom úradu niekto „počmáral červenou farbou“.
Po tejto informácii na miesto činu vyrazili policajti a „zatkli muža, ktorého už predtým zadržal strážnik, pre podozrenie z poškodenia majetku“.
Muž, ktorý mal vyše 90 rokov, sa k svojmu činu priznal. Podľa polície sa nezdalo, že by mal politický motív.
