CHYTILI SPREJERA: Deväťdesiatročný muž počmáral budovu prokuratúry

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Podľa polície sa nezdalo, že by mal politický motív.

Autor TASR
Tokio 26. februára (TASR) - Japonská polícia vo štvrtok zadržala vyše 90-ročného muža za poškodenie nápisu na budove prokuratúry v meste Osaka, uviedol pre agentúru AFP miestny policajný dôstojník, píše TASR.

Strážnik spomínaného objektu na tiesňovú linku nahlásil, že tabuľu s názvom úradu niekto „počmáral červenou farbou“.

Po tejto informácii na miesto činu vyrazili policajti a „zatkli muža, ktorého už predtým zadržal strážnik, pre podozrenie z poškodenia majetku“.

Muž, ktorý mal vyše 90 rokov, sa k svojmu činu priznal. Podľa polície sa nezdalo, že by mal politický motív.
