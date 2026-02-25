< sekcia Zahraničie
CIA chce získať informátorov v Iráne
Správa na internete v perzštine im okrem iného radí, ako môžu CIA bezpečne kontaktovať.
Autor TASR
Washington 25. februára (TASR) - Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) v utorok na sociálnych sieťach zverejnila príspevok, ktorým sa snaží získať na svoju stranu možných informátorov v Iráne. Správa v perzštine im okrem iného radí, ako môžu CIA bezpečne kontaktovať. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Podobné inštrukcie spravodajská služba adresovala už aj v iných jazykoch, napríklad v kórejčine, ruštine alebo čínštine. Najnovší odkaz v jazyku fársí zverejnený na platformách X, Instagram a YouTube sa však objavil v obzvlášť napätom období, keď prezident USA Donald Trump zvažuje vojenský úder na Irán a na Blízkom východe zhromaždil podľa AP najväčšiu vojenskú silu za posledné desaťročia.
Trump pôvodne hrozil Iránu intervenciou pre násilné potlačenie protivládnych protestov bezpečnostnými zložkami. Neskôr sa ale začal sústrediť na jadrový program Teheránu a dožadovať sa od neho uzavretia dohody.
„Dobrý deň. Ústredná spravodajská služba vás počuje a chce vám pomôcť,“ napísala CIA v správe Iráncom, ktorí aj v pondelok zorganizovali protesty na univerzitách v Teheráne. V príspevku, ktorý mal len za pár hodín milióny zobrazení, im poskytla niekoľko tipov, ako sa s agentúrou môžu telefonicky spojiť.
Potenciálni informátori majú používať jednorazové zariadenia, ktoré nie je možné ľahko vystopovať, či virtuálnu súkromnú sieť (VPN) na obchádzanie obmedzení internetu.
CIA im tiež odporúča, aby používali súkromné webové prehliadače a mazali históriu prehliadania, aby zakryli svoje stopy. Rovnako im ponúkla spôsoby, ako kontaktovať agentúru na jej verejnej webovej stránke alebo cez darknet - časť internetu, ku ktorej sa dá pristupovať len pomocou špeciálnych nástrojov slúžiacich na skrytie identity používateľa.
Minulý týždeň sa v Ženeve uskutočnili rokovania medzi USA a Iránom sprostredkované Ománom. Ďalšie kolo je naplánované na štvrtok. Trump 19. februára vyhlásil, že Teheránu dáva 10 až 15 dní na dosiahnutie dohody. Tá je podľa utorkového vyhlásenia šéfa iránskej diplomacie Abbása Arákčího na dosah.
Podobné inštrukcie spravodajská služba adresovala už aj v iných jazykoch, napríklad v kórejčine, ruštine alebo čínštine. Najnovší odkaz v jazyku fársí zverejnený na platformách X, Instagram a YouTube sa však objavil v obzvlášť napätom období, keď prezident USA Donald Trump zvažuje vojenský úder na Irán a na Blízkom východe zhromaždil podľa AP najväčšiu vojenskú silu za posledné desaťročia.
Trump pôvodne hrozil Iránu intervenciou pre násilné potlačenie protivládnych protestov bezpečnostnými zložkami. Neskôr sa ale začal sústrediť na jadrový program Teheránu a dožadovať sa od neho uzavretia dohody.
„Dobrý deň. Ústredná spravodajská služba vás počuje a chce vám pomôcť,“ napísala CIA v správe Iráncom, ktorí aj v pondelok zorganizovali protesty na univerzitách v Teheráne. V príspevku, ktorý mal len za pár hodín milióny zobrazení, im poskytla niekoľko tipov, ako sa s agentúrou môžu telefonicky spojiť.
Potenciálni informátori majú používať jednorazové zariadenia, ktoré nie je možné ľahko vystopovať, či virtuálnu súkromnú sieť (VPN) na obchádzanie obmedzení internetu.
CIA im tiež odporúča, aby používali súkromné webové prehliadače a mazali históriu prehliadania, aby zakryli svoje stopy. Rovnako im ponúkla spôsoby, ako kontaktovať agentúru na jej verejnej webovej stránke alebo cez darknet - časť internetu, ku ktorej sa dá pristupovať len pomocou špeciálnych nástrojov slúžiacich na skrytie identity používateľa.
Minulý týždeň sa v Ženeve uskutočnili rokovania medzi USA a Iránom sprostredkované Ománom. Ďalšie kolo je naplánované na štvrtok. Trump 19. februára vyhlásil, že Teheránu dáva 10 až 15 dní na dosiahnutie dohody. Tá je podľa utorkového vyhlásenia šéfa iránskej diplomacie Abbása Arákčího na dosah.