CIA: Havanský syndróm u diplomatov USA nespôsobila kampaň iného štátu

Washington 20. januára (TASR) - Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) v predbežnej správe zhodnotila, že diplomati Spojených štátov, u ktorých sa v rôznych častiach sveta vyskytli príznaky tzv. havanského syndrómu zahŕňajúceho napríklad bolesti hlavy či nevoľnosť, sa nestali cieľom globálnej kampane iného štátu. V stredu to s odvolaním sa na zdroje z CIA uviedli viaceré americké médiá, medzi nimi televízia NBC News, denník The New York Times (NYT) a týždenník Politico.



CIA podľa zmienených médií úplne nevylúčila zapojenie zahraničných síl v približne 25 dosiaľ prípadoch, ktoré sú stále predmetom vyšetrovania. "V stovkách ďalších prípadov možných symptómov našla CIA hodnoverné alternatívne vysvetlenia," cituje svoje zdroje televízia NBC News.



Niektorí predstavitelia USA v minulosti naznačili, že tieto prípady boli spôsobené elektromagnetickými zbraňami, ktoré mohli použiť nepriatelia Spojených štátov, napríklad Rusko.



Zverejnené zistenia vyvolali podľa NYT nevôľu niektorých diplomatov, u ktorých sa tento zdravotný problém vyskytol. Vo vyhlásení uviedli, že závery CIA "nemôžu a nesmú byť konečným slovom v tejto záležitosti".



Havanský syndróm dostal meno po meste prvého výskytu záhadných prípadov. Od roku 2016 sa u približne 40 členov kanadskej a americkej diplomatickej misie na Kube a u ich rodinných príslušníkov začali prejavovať neobvyklé príznaky neznámeho ochorenia vrátane problémov so sluchom či zrakom. Ďalším častým prejavom bola žalúdočná nevoľnosť či bolesti hlavy.



Podobné symptómy odvtedy hlásili i diplomati a predstavitelia tajných služieb v ďalších krajinách vrátane Austrálie, Rakúska, Číny, Kolumbie, Nemecka a Ruska.