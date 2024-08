CIA: Kyjev neanektuje obsadené ruské územie, no bude ho spravovať

Washington 28. augusta (TASR) - Ukrajina neplánuje anexiu obsadeného ruského územia, no bude ho určitý čas spravovať. Rusko preto podnikne protiofenzívu, aby sa pokúsilo získať stratené teritórium späť, no pôjde o ťažký boj, uviedol v stredu zástupca riaditeľa CIA David Cohen. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruský prezident Vladimir Putin sa bude musieť "vyrovnať s ohlasmi vo vlastnej spoločnosti" v súvislosti so stratou časti ruského územia, ozrejmil Cohen na konferencii o národnej bezpečnosti a spravodajských službách.



Ukrajina začala 6. augusta rozsiahly cezhraničný útok v ruskej Kurskej oblasti, kde obsadila približne 100 obcí, zatiaľ čo ozbrojené sily Moskvy naďalej postupujú na východe Ukrajiny v Doneckej oblasti.



Zástupca riaditeľa CIA vyjadril presvedčenie, že Putin podnikne protiútok, no podľa vlastných slov očakáva, že pôjde o náročný boj pre Rusov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok ozrejmil, že vojna s Moskvou sa napokon skončí dialógom, no Kyjev musí získať silnú pozíciu. Ukrajina preto predloží svoj plán aj americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi, ako aj jeho dvom potenciálnym nástupcom.



Putin však zdôraznil, že akákoľvek dohoda sa začne, až keď Ukrajina akceptuje "realitu na mieste". To by znamenalo, že si Rusko ponechá značnú časť štyroch ukrajinských oblastí a tiež Krym. Ukrajina tvrdí, že v súčasnosti kontroluje viac ako 1200 štvorcových kilometrov v Kurskej oblasti.