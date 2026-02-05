< sekcia Zahraničie
CIA nečakane ukončila vydávanie obľúbenej príručky The World Factbook
The World Factbook prvýkrát vyšla pod názvom The National Basic Intelligence Factbook v roku 1962 ako tlačená, utajovaná referenčná príručka pre agentov CIA.
Washington 5. februára (TASR) — Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) v stredu oznámila, že po viac ako 60 rokoch ruší svoju obľúbenú príručku The World Factbook, ktorá existovala najprv v tlačenej a neskôr aj v elektronickej podobe a bola súhrnom štatistických, geografických, demografických a iných dát o krajinách sveta. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AP.
Oznámenie zverejnené na webovej stránke CIA neuvádza dôvod tohto rozhodnutia, zrejme však súvisí s prísľubom riaditeľa Johna Ratcliffa ukončiť projekty, ktoré nepatria medzi základné úlohy agentúry.
„Hoci World Factbook končí, v duchu jeho globálneho dosahu a odkazu dúfame, že vás svet neprestane zaujímať a nájdete spôsoby, ako ho objavovať... osobne alebo virtuálne,“ píše sa na stránke CIA.
The World Factbook prvýkrát vyšla pod názvom The National Basic Intelligence Factbook v roku 1962 ako tlačená, utajovaná referenčná príručka pre agentov CIA. Ponúkala podrobné informácie o každej krajine, nezávislom území či geografickej entite nielen v textovej, ale aj tabuľkovej podobe.
Publikácia sa ukázala byť taká užitočná, že ju začali používať aj iné inštitúcie a v roku 1971 bola vydaná prvá neutajovaná verzia, ktorá sa o desať rokov neskôr premenovala na The World Factbook.
V roku 1997 bola na stránke CIA spustená digitálna verzia príručky, ktorá si rýchlo získala veľkú popularitu po celom svete.
Na začiatku druhého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa sa Biely dom rozhodol znížiť počet zamestnancov CIA a Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA). Drastické škrty zaviedli aj ďalšie federálne inštitúcie.
Nie je známe, ako často sa Factbook v poslednom čase používal. Ešte v roku 2020 však zodpovední konštatovali, že zostáva „nenahraditeľným zdrojom pre vládu USA, univerzity a nespočetné množstvo jednotlivcov“, ktorí sa spoliehajú na „aktuálnu a presnú príručku o svete, v ktorom žijeme“. Vtedy uviedli, že Factbook sa neustále vyvíja a je „nevyhnutnou súčasťou odkazu CIA“.
Internetové odkazy na všetky predchádzajúce verzie príručky boli odstránené, pôvodné stránky sú však stále prístupné v digitálnom archíve Wayback Machine, ktorý založila nezisková organizácia Internet Archive so sídlom v San Franciscu.
