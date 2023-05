CIA v novom videu na Telegrame vyzýva Rusov, aby prezrádzali pravdu

Washington 16. mája (TASR) - Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) v pondelok zverejnila na platforme Telegram video zacielené na ľudí frustrovaných situáciou za vlády prezidenta Vladimira Putina. Snaží sa tak presviedčať Rusov, aby prezrádzali utajované informácie o svojej krajine. Preto TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Krátke video zachytáva ruského úradníka a ženu doma s dieťaťom, obaja majú evidentne v živote ťažkosti. Vo videu zaznie otázka, či práve o tomto snívali.



Hlas v nahrávke navrhuje, aby ľudia niečo urobili a zlepšili celkovú situáciu. Môžu poskytnúť informácie americkej spravodajskej službe, ale pritom zostanú ruskými vlastencami.



Video a sprievodný text ponúka spôsob, ako to urobiť - môžu použiť prehliadač Tor, aby sa dostali na dark web, a šifrovacie nástroje, ktoré ich ochránia. "CIA chce poznať pravdu o Rusku a hľadáme spoľahlivých ľudí, ktorí nám môžu túto pravdu povedať," píše CIA. "Vaše informácie môžu mať väčšiu cenu, než si myslíte," dodáva.



Americká služba dúfa, že sa takto skontaktuje s ľuďmi zo spravodajského, diplomatického, vedeckého a technologického prostredia a získa o Rusku viac informácií, vrátane politických a ekonomických.



Predstaviteľ CIA pre AFP povedal, že aj predtým oslovovali Rusov, ale na iných sociálnych sieťach. Teraz sa zameriavajú na šifrovanú aplikáciu Telegram. Pre Rusov to je hlavné médium, kde zdieľajú a získavajú informácie o všetkom od politiky po vojnu na Ukrajine.



CIA dúfa, že poskytnutím jednoduchej, ale zrozumiteľnej metódy pre únik informácií cez dark web presvedčí opatrných Rusov, aby urobili ďalší krok. "Naším cieľom je poskytnúť metódy, ktoré sú pre nich čo najbezpečnejšie a vďaka ktorým sa s nami skontaktujú," uviedol nemenovaný predstaviteľ.



Zdôraznil, že Spojené štáty sa nesnažia vyvolať vzburu ani zmenu režimu, len dúfajú, že niektorí Rusi to budú vnímať ako možnosť pomôcť svojej krajine. Podobné pokusy na iných sociálnych sieťach, ktorých väčšina je teraz v Rusku zablokovaná, nepriniesli výsledky, dodal.



"Skontaktujte sa s nami," vyzvala CIA. "Možno ľudia okolo vás nechcú pravdu. My ju chceme," dodala.