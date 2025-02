CIA vyhovela Trumpovi a znižuje stavy zamestnancov

Washington 5. februára (TASR) - Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) podľa svojho stredajšieho vyhlásenia vykonáva urýchlené kroky na zníženie zamestnaneckých stavov, aby vyhovela požiadavke nového amerického prezidenta Donalda Trumpa v oblasti priorít národnej bezpečnosti a efektivity výdavkov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



CIA sa stala prvou americkou spravodajskou agentúrou, ktorá sa dobrovoľne pridala k programu znižovania počtu zamestnancov.



"Tieto kroky sú súčasťou celostnej stratégie naplniť agentúru novou energiou, poskytnúť príležitosti vychádzajúcim talentom a pomôcť CIA pri plnení jej poslania," oznámila CIA vo vyhasení.



Nový riaditeľ CIA John Ratcliffe bol na konci Trumpovho prvého funkčného obdobia riaditeľom amerických tajných služieb (DNI). Do čela CIA ho potvrdil Senát v januári 2025.



Počas vypočutia Senátu povedal, že agentúra bude pod jeho vedením "zbierať spravodajské informácie, predovšetkým prostredníctvom ľudí, v každom kúte sveta bez ohľadu na to, aké temné alebo ťažké to bude". CIA má tiež "vykonávať utajené operácie na príkaz prezidenta na miestach, kam sa nikto iný nedostane, a robiť veci, ktoré nikto iný nedokáže".



Ratcliffe odkázal zamestnancom CIA, že pokiaľ to znie ako to, k čomu sa zaviazali, majú byť pripravení meniť veci k lepšiemu. Pokiaľ tomu tak nie je, mali by si podľa riaditeľa agentúry začať hľadať novú prácu.