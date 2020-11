Čiastočný lockdown v Anglicku sa skončí 2. decembra

Londýn 23. novembra (TASR) - Čiastočný lockdown na území Anglicka sa skončí 2. decembra, oznámil v pondelok britský premiér Boris Johnson.



Čiastočný lockdown s rozsiahlymi obmedzeniami týkajúcimi sa najmä spoločenských aktivít platí v Anglicku od 5. novembra.



Ľudia sa po jeho skončení budú môcť stretávať na otvorených priestranstvách v maximálnom počte šesť osôb a otvorené budú obchody, ktoré nie sú nevyhnutné, telocvične, rekreačné zariadenia i kaderníctva.



Povolené budú svadby, športovanie na vonkajších priestranstvách a hromadné modlitby.



Anglicko sa vráti k trojstupňovému systému opatrení, ktorý vláda predstavila v septembri. Opatrenia v rámci jednotlivých stupňov však budú sprísnené.



Krčmy a bary už nebudú musieť zatvárať svoje prevádzky o 22.00 h. V oblastiach s menej prísnymi stupňami jeden a dva budú podľa premiéra musieť zatvoriť o 23.00 h, no objednávky môžu prijímať len do 22.00 h.



Britská vláda podľa Johnsona s decentralizovanými vládami vo Walese, Škótsku a Severnom Írsku pracuje na pláne, ktorý bude v platnosti počas Vianoc. "Nemôžem povedať, že Vianoce budú tento rok bežné," povedal Johnson.



Vláda takisto plánuje zaviesť zmeny v oblasti izolácie pre osoby, ktoré prišli do kontaktu s nakazenými.



Líder britskej opozičnej Labouristickej strany Keir Starmer vyjadril znepokojenie v súvislosti s trojstupňovým systémom lockdownu. Premiéra vyzval, aby "veľmi rýchlo" oznámil, ktoré konkrétne stupne budú v jednotlivých oblastiach krajiny v platnosti.



Takisto žiadal, aby vláda svoje rozhodnutia konzultovala s miestnymi úradmi, a požadoval aj nový balíček ekonomických opatrení v súvislosti s finančnou podporou pre samostatne zárobkovo činné osoby.