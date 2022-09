Cichanovská: Zapojenie Lukašenka do vojny by bola politická samovražda

Žena, vpravo, hlasuje v referende vo volebnej miestnosti v Donecku, hlavnom meste Doneckej ľudovej republiky ovládanej Ruskom podporovanými separatistami, na východe Ukrajiny, utorok 27. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Liverpool 28. septembra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko by sa dopustilv prípade, že by bieloruskú armádu zapojil do vojny na susednej Ukrajine. Uviedla v stredu exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská. TASR správu prevzala z agentúry AFP.Cichanovská vyhlásila víťazstvo v sporných bieloruských voľbách v roku 2020, v súčasnosti však žije v Litve po tom, čo Lukašenko brutálne zasiahol voči tamojšej opozícii.uviedla pre AFP pred prejavom na výročnej konferencii hlavnej britskej opozičnej Labouristickej strany v Liverpoole na severozápade Anglicka.podotkla.Štyridsaťročná disidentka zároveň kritizovala "falošné" referendá o pričlenení sa k Ruskej federácii, ktoré proruské úrady zorganizovali v štyroch ukrajinských oblastiach. Podľa nej boli tieto hlasovania pokusom Kremľavo vojne na Ukrajine.podotkla.Zvlášť v Bielorusku sa však zvyšujú obavy, že ruský prezident Vladimir Putin by teraz mohol nasadiť taktickú jadrovú zbraň na obranu anektovaných území. Cichanovská poznamenala, že samotný Lukašenko použil vlastné "takzvané referendum" na to, aby mohol "legálnou" cestou v Bielorusku umiestniť ruské jadrové zbrane.Ako spresnila, existujú obavy, že by takéto zbrane mohli byť odpálené z bieloruského územia.vyhlásila.Napriek tomu však uviedla, že Lukašenkova pozícia je v súčasnosti "veľmi vratká" a disidenti na neho vyvíjajú nátlak z rôznych strán, cituje AFP.spresnila Cichanovská.uviedla s odkazom na bieloruské bezpečnostné služby.dodala.