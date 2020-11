Cichanovská: Opozícia zmení taktiku protestov proti Lukašenkovi

Minsk 11. novembra (TASR) - Bývalá kandidátka prezidentských volieb v Bielorusku Sviatlana Cichanovská informovala, že v dohľadnom čase by sa mala zmeniť taktika konania protestov proti Alexandrovi Lukašenkovi a jeho režimu.



Cichanovská v rozhovore pre ruskú televíziu TV Dožď uviedla, že "taktika sa zrejme zmení". Očakáva, že na protestoch bude nižšia účasť, pretože polícia ich zatýka už vtedy, keď len prichádzajú na miesto zhromaždenia. Uviedla, že "policajti im nedovolia, aby sa zhromaždili".



Preto je podľa Cichanovskej nutné "zmeniť taktiku, aby sme ľudí nevystavovali riziku". Ubezpečila, že sa na tom intenzívne pracuje.



Podrobnosti zmien v taktike Cichanovská odmietla uviesť. Vyhlásila však, že plán sa nemení: je potrebné "pokračovať v boji a naďalej vyvíjať tlak na režim".



Informovala, že pravidelné veľké nedeľné akcie budú pokračovať, podobne ako aj protestné akcie študentov, lekárov, dôchodcov. Pripustila zníženie počtu ich účastníkov, ale vyhlásila, že protestné hnutie ako také neslabne.



V Bielorusku sa už niekoľko mesiacov konajú masové protesty ľudí, ktorí nesúhlasia s výsledkami prezidentských volieb z 9. augusta. Podľa ústrednej volebnej komisie ich so ziskom viac ako 80 percent vyhral staronový prezident Alexandr Lukašenko a Cichanovská - s niečo vyše 10 percentami - skončila na druhom mieste. Tieto oficiálne výsledky Cichanovská neuznala.



Krátko po voľbách Cichanovská opustila Bielorusko a z obavy o svoju bezpečnosť sa uchýlila do Litvy.



Opozičná Koordinačná rada vytvorená v Bielorusku na Cichanovskej podnet požaduje pokračovanie protestov, zatiaľ čo bieloruské vedenie deklaruje nutnosť zastaviť akcie iniciované opozíciou.



Lukašenka ako prezidenta Bieloruska neuznal ani Európsky parlament, ktorý 17. septembra prijal rezolúciu, v ktorej oficiálne neuznal výsledky prezidentských volieb. V reakcii na brutalitu polície voči pokojne demonštrujúcim občanov a na sfalšovanie výsledkov volieb okrem toho EÚ uvalila na vybraných predstaviteľov bieloruského vedenia cielené sankcie. Podobné kroky podnikli aj ďalšie západné štáty.