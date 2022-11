Cichanovská: Bielorusko je pod vojenskou okupáciou Ruska

Brusel 14. novembra (TASR) - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská v pondelok povedala, že jej krajina je pod "vojenskou okupáciou" Ruska. Európsku úniu požiadala, aby aj naďalej vyvíjala tlak na režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Musím povedať, že Bielorusko je de facto pod vojenskou okupáciou," povedala Cichanovská po stretnutí s ministrami zahraničných vecí členských krajín EÚ v Bruseli. Lukašenko podľa jej slov nemá kontrolu nad prítomnosťou ruských vojakov či vojenského vybavenia v Bielorusku. "Musí jednoducho súhlasiť so všetkým, pretože vie, že bez podpory (ruského prezidenta Vladimira) Putina v Bielorusku politicky neprežije," povedala.



Moskva využila územie Bieloruska na nasadenie tisícok vojakov do vojny na Ukrajine v rámci spoločnej bielorusko-ruskej bojovej skupiny, pripomína AFP. Lukašenko ohlásil jej vytvorenie 10. októbra, v jej rámci malo byť na územie Bieloruska nasadených okolo 9000 ruských vojakov. To podľa AFP vyvolalo obavy, že sa Bielorusko chystá poslať na Ukrajinu aj svojich vojakov. Bieloruskí vojaci by však podľa Cichanovskej slov odmietli zapojiť sa do vojny Moskvy a "Lukašenko si je toho vedomý".



Líderka bieloruskej opozície vyzvala ministrov zahraničných vecí EÚ, aby "neprehliadali" prejavy utláčania bieloruských občanov v období, keď sa pozornosť zameriava na Ukrajinu. Ministrov tiež žiadala, aby vyplnili v medzery v sankciách EÚ, ktoré majú za cieľ vyčerpať Lukašenkove zdroje.



"Situácia v Bielorusku sa zhoršuje. Musím povedať, že počet politických väzňov sa zvyšuje, svojvoľné zadržiavanie pokračuje a ľudí odsudzujú na roky a roky vo väzení," povedala.



Cichanovská žije v exile v Litve, kam sa uchýlila v auguste 2020 po sporných bieloruských prezidentských voľbách. Za ich víťaza sa vyhlásil Alexander Lukašenko. Bieloruská opozícia ani Západ ho však neuznávajú ako legitímne zvoleného prezidenta.