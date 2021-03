Cichanovská: Bielorusko potrebuje na jar druhú vlnu protestov

Minsk 23. marca (TASR) - Bývalá kandidátka prezidentských volieb v Bielorusku Sviatlana Cichanovská zverejnila v utorok vyhlásenie venované Dňu slobody, ktorý pripadne na 25. marca. Vyzvala v ňom Bielorusov, aby "zobrali budúcnosť krajiny do vlastných rúk" a na jar opäť vyšli do ulíc.



"Potrebujeme druhú vlnu protestov s jediným cieľom - zvíťaziť," vyhlásila Cichanovská podľa spravodajského portálu BelSat.



Cichanovská svojim spoluobčanom navrhla, aby si pripomenuli, čo cítili pred rokom. "Boli ste unavení z toho, že štát neustále klame a ponižuje ľudí," uviedla.



Spomenula, ako sa v Bielorusku "po kuchyniach šomre, že takto sa žiť nedá - ale neveríte, že môžete niečo zmeniť. Netušíte, čo sa stane o pár mesiacov. Že nový život pre nás sa začne v lete" roku 2020, keď sa v Bielorusku konali sporné prezidentské voľby.



Na margo toho, čo sa podarilo dosiahnuť protestmi proti režimu Alexandra Lukašenka, Cichanovská priznala, že niekedy "si vyčítame, že sme sa dosť nesnažili".



Upozornila však, že v uplynulých mesiacoch "sme ako národ dokázali viac ako za posledných 26 rokov". Apelovala, že si "nesmieme vyčítať zlyhania". "Musíme prevziať zodpovednosť za víťazstvo," zdôraznila a dodala, že "potrebujeme druhú vlnu protestov s jediným cieľom - zvíťaziť".



Cichanovská deklarovala, že verí vo víťazstvo svojich prívržencov. Dodala, že toto víťazstvo z Bielorusov "urobí úplne iný - slobodný a zrelý národ".



Dodala, že v Bielorusov verí jej väznený manžel, bloger Siarhej Cichanovskij, ako aj ďalší väznení a stíhaní opoziční politici, či "každý, kto musel opustiť svoju rodnú krajinu" i "celý svet".



Okrem toho Cichanovská Bielorusov opäť vyzvala, aby sa zapojili do hlasovania o začatí rokovaní s vedením krajiny, ktorých cieľom je hľadať nenásilné východiska zo súčasnej krízy. Rokovania by sa mali konať za podpory medzinárodného spoločenstva.



Toto hlasovanie sa začalo minulý týždeň na platforme Holos, zúčastnilo sa na ňom už viac ako 700.000 ľudí.



Portál BelSat dodal, že "záujem o túto (internetovú) stránku" prejavili aj bieloruské úrady, ktoré sa ju minulý piatok pokúsili zablokovať.