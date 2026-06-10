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Cichanovská je na návšteve Prahy, stretla sa aj s prezidentom
Cichanovská podľa Pavla šesť rokov dokazuje, že ani represie a exil nezlomia túžbu národa po slobode.
Autor TASR
Praha 10. júna (TASR) - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská je na návšteve Prahy. V stredu sa stretla s prezidentom ČR Petrom Pavlom, českým ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom a navštívila tiež Senát. Pavel ocenil, že na podpore bieloruskej opozície je v českej politike zhoda, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Cichanovská podľa Pavla šesť rokov dokazuje, že ani represie a exil nezlomia túžbu národa po slobode. „Dnes sme hovorili o situácii v Bielorusku, o pomoci demokratickým silám, aj o tom, ako čeliť snahám Ruska využívať Bielorusko na svoju agresívnu politiku. Je dobre, že na podpore bieloruskej opozície je v českej politike dlhodobo zhoda naprieč vládami,“ napísal na sociálnej sieti X.
Macinka pripomenul, že Česi majú skúsenosť s komunistickou diktatúrou a vedia, čo to znamená žiť v neslobode. „Práve preto stojíme na strane tých, ktorí sa usilujú o slobodné a demokratické Bielorusko,“ napísal po schôdzke s Cichanovskou na sieti X a dodal, že líderka bieloruskej opozície je v Prahe vždy vítaná.
Cichanovská sa Macinkovi a Česku poďakovala za zásadový postoj k režimu v Bielorusku, podporu demokratických síl a solidaritu s Bielorusmi, ktorí čelia represiám. Dodala, že spolu hovorili o bezpečnostnej situácii v regióne a potrebe zabrániť tomu, aby bolo Bielorusko hlbšie vtiahnuté do vojny Ruska proti Ukrajine, tiež o úsilí oslobodiť politických väzňov či o zodpovednosti za zločiny režimu. „Minister Macinka ma uistil, že na českej podpore Bieloruska sa nič nemení a Bielorusi sa na ČR môžu naďalej spoľahnúť,“ napísala na sieti X.
Cichanovská sa v Prahe stretne tiež so zástupcami bieloruskej komunity v ČR a v Knižnici Václava Havla bude vo štvrtok diskutovať s verejnosťou o situácii v Bielorusku i bielorusko-ukrajinských vzťahoch.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Cichanovská podľa Pavla šesť rokov dokazuje, že ani represie a exil nezlomia túžbu národa po slobode. „Dnes sme hovorili o situácii v Bielorusku, o pomoci demokratickým silám, aj o tom, ako čeliť snahám Ruska využívať Bielorusko na svoju agresívnu politiku. Je dobre, že na podpore bieloruskej opozície je v českej politike dlhodobo zhoda naprieč vládami,“ napísal na sociálnej sieti X.
Svjatlana Cichanouská šest let dokazuje, že ani represe a exil nezlomí touhu národa po svobodě. Dnes jsme hovořili o situaci v Bělorusku, o pomoci demokratickým silám i o tom, jak čelit snahám Ruska využívat Bělorusko pro svou agresivní politiku. Je dobře, že na podpoře běloruské… pic.twitter.com/pg61XsMwl8— Petr Pavel (@prezidentpavel) June 10, 2026
Macinka pripomenul, že Česi majú skúsenosť s komunistickou diktatúrou a vedia, čo to znamená žiť v neslobode. „Práve preto stojíme na strane tých, ktorí sa usilujú o slobodné a demokratické Bielorusko,“ napísal po schôdzke s Cichanovskou na sieti X a dodal, že líderka bieloruskej opozície je v Prahe vždy vítaná.
Cichanovská sa Macinkovi a Česku poďakovala za zásadový postoj k režimu v Bielorusku, podporu demokratických síl a solidaritu s Bielorusmi, ktorí čelia represiám. Dodala, že spolu hovorili o bezpečnostnej situácii v regióne a potrebe zabrániť tomu, aby bolo Bielorusko hlbšie vtiahnuté do vojny Ruska proti Ukrajine, tiež o úsilí oslobodiť politických väzňov či o zodpovednosti za zločiny režimu. „Minister Macinka ma uistil, že na českej podpore Bieloruska sa nič nemení a Bielorusi sa na ČR môžu naďalej spoľahnúť,“ napísala na sieti X.
Cichanovská sa v Prahe stretne tiež so zástupcami bieloruskej komunity v ČR a v Knižnici Václava Havla bude vo štvrtok diskutovať s verejnosťou o situácii v Bielorusku i bielorusko-ukrajinských vzťahoch.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)