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Cichanovská je na návšteve Prahy, stretla sa aj s prezidentom

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Na snímke český prezident Petr Pavel. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Cichanovská podľa Pavla šesť rokov dokazuje, že ani represie a exil nezlomia túžbu národa po slobode.

Autor TASR
Praha 10. júna (TASR) - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská je na návšteve Prahy. V stredu sa stretla s prezidentom ČR Petrom Pavlom, českým ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom a navštívila tiež Senát. Pavel ocenil, že na podpore bieloruskej opozície je v českej politike zhoda, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Cichanovská podľa Pavla šesť rokov dokazuje, že ani represie a exil nezlomia túžbu národa po slobode. „Dnes sme hovorili o situácii v Bielorusku, o pomoci demokratickým silám, aj o tom, ako čeliť snahám Ruska využívať Bielorusko na svoju agresívnu politiku. Je dobre, že na podpore bieloruskej opozície je v českej politike dlhodobo zhoda naprieč vládami,“ napísal na sociálnej sieti X.



Macinka pripomenul, že Česi majú skúsenosť s komunistickou diktatúrou a vedia, čo to znamená žiť v neslobode. „Práve preto stojíme na strane tých, ktorí sa usilujú o slobodné a demokratické Bielorusko,“ napísal po schôdzke s Cichanovskou na sieti X a dodal, že líderka bieloruskej opozície je v Prahe vždy vítaná.

Cichanovská sa Macinkovi a Česku poďakovala za zásadový postoj k režimu v Bielorusku, podporu demokratických síl a solidaritu s Bielorusmi, ktorí čelia represiám. Dodala, že spolu hovorili o bezpečnostnej situácii v regióne a potrebe zabrániť tomu, aby bolo Bielorusko hlbšie vtiahnuté do vojny Ruska proti Ukrajine, tiež o úsilí oslobodiť politických väzňov či o zodpovednosti za zločiny režimu. „Minister Macinka ma uistil, že na českej podpore Bieloruska sa nič nemení a Bielorusi sa na ČR môžu naďalej spoľahnúť,“ napísala na sieti X.

Cichanovská sa v Prahe stretne tiež so zástupcami bieloruskej komunity v ČR a v Knižnici Václava Havla bude vo štvrtok diskutovať s verejnosťou o situácii v Bielorusku i bielorusko-ukrajinských vzťahoch.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
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