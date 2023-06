Cichanovská k vzbure vagnerovcov: Vojna prišla do Ruska

Minsk/Praha 24. júna (TASR) - Líderka bieloruskej exilovej opozície Sviatlana Cichanovská v sobotu v súvislosti s najnovším vývojom v Rusku vyzvala Bielorusov, aby do prebiehajúcich udalostí nezasahovali ani na strane Kremľa a ani na strane vodcu vzbúrencov Jevgenija Prigožina.



Ako na svojom webe píše Rádio Sloboda (RFE/RL), vo svojom videoposolstve Cichanovská túto požiadavku vysvetlila tým, že ani jedna zo strán tejto konfrontácie "nie je priateľom Bieloruska".



Cichanovská zároveň poukázala na to, že nepokoje v Rusku poskytujú Bielorusku šancu zbaviť sa závislosti od Moskvy.



Apelovala na bieloruskú armádu, aby "vyhnali" jednotky ruskej armády rozmiestnenä na bieloruskom území. Vyslovila sa aj za uzavretie hraníc s Ruskom.



"Ak túto šancu nevyužijeme, Rusko nám urobí to isté, čo urobilo Ukrajine," upozornila s tým, že "vojna prišla do Ruska" a je dôsledkom minuloročného ruského útoku na Ukrajinu.



S vyhlásením k situácii v Rusku prišiel v sobotu aj Pluk Kastuša Kalinovského - bieloruská ozbrojená formácia bojujúca na Ukrajine po boku ukrajinskej armády.



Predstavitelia pluku označili súčasné udalosti v Rusku za "začiatok konca veľkej tyranie". Rovnako ako Cichanovská vyzvali nezapájať sa do diania v Rusku, ale pripraviť sa na "signál" na vyvolanie povstania v Bielorusku.