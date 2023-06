Cichanovská: Lukašenko bez Putina neprežije

Minsk/Londýn 26. júna (TASR) - Líderka exilovej bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská tvrdí, že Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko neprežije, ak ruský prezident Vladimir Putin stratí moc.



V rozhovore pre britskú spravodajskú televíziu Sky News Cichanovská povedala, že vzbura časti príslušníkov žoldnierskej Vagnerovej armády bolo pre bieloruských demokratických aktivistov "veľmi nečakaná".



Konštatovala tiež, že "udalosti tohto víkendu výrazne oslabili Putina a ukázali, že prevrat v Rusku je možný, že zmeny v Rusku sú možné."



Podľa Cichanovskej "celý svet" videl, že Putin nie je taký všemocný a silný a že sa v prostredí ruských elít spustili nezvratné procesy, čo "je dobré aj pre Bielorusko, pretože bez Putina Lukašenko neprežije."



Cichanovská si nemyslí, že konflikt medzi Putinom a vodcom vagnerovcov Jevgenijom Prigožinom sa týmto skončil. "Budú sa snažiť pomstiť, a tak to môže pokračovať," očakáva Cichanovská.



V rozhovore pre britskú televíziu zopakovala, že Prigožin "určite nie je v Bielorusku vítaný" a že jej kolegovia-aktivisti "budú pozorne sledovať, čo sa bude diať ďalej".



Lukašenko sa v sobotu angažoval vo vyjednávaniach o ukončení ozbrojenej vzbury vagnerovcov. Výsledkom týchto rokovaní bol Prigožinov súhlas so zastavením tzv. pochodu spravodlivosti smerom k Moskve a návratom svojich mužov do poľných táborov. Podľa tlačového tajomníka ruského prezidenta Dmitrija Peskova mal Prigožin z Ruska odísť do Bieloruska.