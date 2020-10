Cichanovská: Mučenie zadržiavaných je nástrojom na umlčanie Bieloruska

Varšava 20. októbra (TASR) – Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská v utorok opäť obvinila bieloruské úrady z mučenia stoviek zadržaných demonštrantov. Informovala o tom agentúra DPA.



„Mučenie sa používa na umlčanie celej krajiny," uviedla Cichanovská vo svojom prejave v Poľsku, ktoré spolu s pobaltskými štátmi veľmi aktívne podporuje bieloruskú opozíciu a jej snahy.



Od vypuknutia masových protestov proti oficiálnym výsledkom bieloruských prezidentských volieb z 9. augusta, ktoré prisúdili víťazstvo dlhoročnému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi a Cichanovskej druhú priečku, bolo v Bielorusku zadržaných už viac ako 7000 ľudí.



Organizácia Spojených národov má k dispozícii informácie o najmenej 400 prípadoch, keď boli zadržaní demonštranti vo väzbe mučení alebo inak týraní.



Cichanovská, ktorá po voľbách z Bieloruska odišla a uchýlila sa do Litvy, vyzdvihla odvahu svojich spoluobčanov. Podľa nej Bielorusi posledné dva mesiace každý deň preukazujú neuveriteľné hrdinstvo, keď v uliciach protestujú proti súčasnému režimu a proti zmanipulovaným výsledkom volieb.



„Oznámené výsledky volieb nemajú nič spoločné s realitou," zdôraznila Cichanovská na margo toho, že podľa Ústrednej volebnej komisie Lukašenka volilo viac ako 80 percent voličov. Cichanovskej priaznivci sú však presvedčení, že skutočnou víťazkou volieb je ona.



EÚ po augustových voľbách odmietla uznať Lukašenka za prezidenta, aj keď sa on sám dal uviesť do tohto úradu koncom septembra na vopred neohlásenej inaugurácii, ktorá vyvolala ďalšiu vlnu pouličných protestov.



Cichanovská vo svojom prejave vo Varšave vyhlásila, že ak by Lukašenko skutočne vyhral voľby s takým veľkým rozdielom v počte hlasov, k utajovaniu svojej slávnostnej inaugurácie by sa uchýliť nemusel.