Cichanovská na tlačovke z Litvy: Bielorusi nikdy neprijmú Lukašenka

Vilnius 21. augusta (TASR) - Bielorusi "nikdy neprijmú" vládu súčasného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, povedala v piatok bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská. Vyjadrila sa tak podľa agentúry AFP na tlačovej konferencii, ktorá bola jej prvou od vtedy, ako pred vyše týždňom utiekla po prezidentských voľbách do Litvy z Bieloruska.



Cichanovská, ktorá bola vo voľbách z 9. augusta hlavnou rivalkou Lukašenka, tiež dodala, že do Bieloruska sa vráti, až "keď sa tam bude cítiť bezpečne". Na konferencii odmietla odpovedať na otázky týkajúce sa jej osobnej bezpečnosti či dôvodov, pre ktoré sa po voľbách rozhodla odísť z Bieloruska do Litvy.



Podporovatelia Cichanovskej i litovská vláda uvádzajú, že prípade odchodu nemala príliš na výber, keďže sa počas povolebného stretnutia v sídle Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) v Minsku dostala pod intenzívny tlak úradov.



"Prezidentovi by malo byť jasné, že je potrebná zmena. Dúfam, že preváži zdravý rozum, ľud bude vypočutý a budú sa konať nové voľby," povedala v piatok médiám. "Vyzývam všetky krajiny, aby rešpektovali suverenitu Bieloruskej republiky," uviedla v reakcii na otázku ohľadom podpory Lukašenka zo strany Ruska.



"Nechceme už viac žiť v strachu a klamstve," povedala ďalej a štrajkujúcich bieloruských robotníkov vyzvala, aby spolupracovali s tzv. Koordinačnou radou, ktorú zriadila za účelom organizovania prodemokratických protestov. "Vytvorenie koordinačnej rady má za cieľ vyjednanie mierového predania moci," dodala.



Bieloruská prokuratúra vo štvrtok oznámila, že vo veci Koordinačnej rady začala trestné stíhanie, pričom zriadenie rady označila za protiústavný pokus o zvrhnutie Lukašenka. V piatok už prebehli prvé výsluchy členov rady, ktorí sa nachádzajú v Bielorusku.



EÚ v piatok Bielorusko vyzvala, aby toto trestné stíhanie zastavilo, pričom bieloruské úrady v tomto smere obvinila zo "zastrašovania občanov z politických dôvodov".



Cichanovská sa stala kandidátkou na prezidentku po tom, ako úrady neumožnili kandidovať jej manželovi, blogerovi a aktivistovi Siarhejovi Cichanovskému. Toho koncom mája ho zároveň obvinili vo viacerých trestných veciach a odvtedy je vo vyšetrovacej väzbe. Na podporu Cichanovskej a proti Lukašenkovi sa následne ešte v rámci jej predvolebnej kampane konali bezprecednenté masové protesty.



Vo voľbách z 9. augusta podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil úradujúci prezident Lukašenko, pričom získal 80,1 percenta hlasov, zatiaľ čo Cichanovská 10,12 percenta. Cichanovská i zvyšní opoziční kandidáti výsledky volieb odmietli uznať.



Po zverejnení výsledkov v Bielorusku okamžite vypukli pouličné protesty, voči ktorým tvrdo zasiahli bezpečnostné zložky. Samotná Cichanovská ešte počas povolebnej noci odišla z Bieloruska do Litvy, kde už dávnejšie boli jej deti. Podľa svojich priaznivcov musela z vlasti ujsť pre nátlak zo strany Lukašenkovej vlády. Z Litvy vyjadrila podporu protestujúcim Bielorusom a vyzvala na zastavenie zásahov bezpečnostných zložiek voči nim. Nedávno tiež oznámila, že je pripravená viesť Bielorusko.