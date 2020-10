Cichanovská odsúdila novú vlnu policajného násilia v Bielorusku

Na snímke zranený muž počas ošetrenia na zhromaždení proti oficiálnym výsledkom prezidentských volieb 11. októbra 2020 v Minsku. Bezpečnostné zložky v nedeľu použili vodné delá a obušky na rozohnanie protivládnych protestov v Bielorusku a zadržali desiatky ľudí. Foto: TASR/AP

Na snímke ľudia počas kolízie s policajtmi počas protivládneho protestu proti oficiálnym výsledkom prezidentských volieb 11. októbra 2020 v Minsku. Bezpečnostné zložky v nedeľu použili vodné delá a obušky na rozohnanie protivládnych protestov v Bielorusku a zadržali desiatky ľudí. Foto: TASR/AP

Minsk/Vilnius 12. októbra (TASR) - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská označila najnovšie udalosti v Bielorusku za novú etapu násilia páchaného na bieloruskom národe. Napísala to vo svojom vyhlásení zverejnenom v noci na pondelok na sociálnej sieti Telegram.napísala Cichanovská.Podľa jej slov Bielorusi za dva mesiace, ktoré uplynuli od augustových prezidentských volieb,. Uviedla však, žedodala.Cichanovská vo svojom krátkom vyhlásení reagovala na udalosti z nedele, keď bolo počas ďalšej vlny protestov v Bielorusku zadržaných takmer 600 ľudí vrátane desiatok novinárov.Do Minska boli na nedeľu stiahnuté vojenské vozidlá a špeciálne vybavenie: bolo vidieť najmä obrnené vozidlá so samopalmi. Uzavreté v meste boli štyri stanice metra, po začatí protestného pochodu k nim pribudli ďalšie dve. Vyskytli sa aj problémy s pripojením na mobilný internet.Polícia použila na rozohnanie demonštrantov vodné delá, obušky i ohlušujúce granáty. Po skončení tohto pochodu sa na sociálnych sieťach objavili výzvy na účasť na zhromaždeniach nazvaných Odvetný úder.Protesty proti falšovaniu výsledkov prezidentských volieb sa v Bielorusku konajú od ich dňa konania - 9. augusta. Od začiatku protestov bolo na nich podľa opozície zadržaných viac ako 12.000 ľudí. Stovky ľudí boli zranené a hovorí sa aj o niekoľkých obetiach na životoch.Podľa oficiálnych údajov prezidentské voľby v Bielorusku vyhral so ziskom 80,1 percenta hlasov Alexandr Lukašenko, ktorý vedie krajinu od roku 1994, zatiaľ čo Cichanovskú volilo 10,1 percenta voličov.Bieloruská opozícia, Európska únia i ďalšie štáty sveta neuznali tieto výsledky a EÚ uložila cielené sankcie proti bieloruským predstaviteľom zapleteným do násilností a volebných podvodov.Lukašenko, ktorého legitimitu EÚ neuznáva, nastúpil 23. septembra do úradu hlavy štátu na ďalšie funkčné obdobie. Po prvý raz nebola jeho inaugurácia oznámená vopred.Cichanovská sa v sobotu, prvýkrát po štyroch mesiacoch, telefonicky rozprávala so svojím manželom, aktivistom a blogerom Siarhejom Cichanovským, ktorý je vo vyšetrovacej väzbe. Podľa prepisu telefonátu, ktorý poskytol médiám Cichanovskej štáb a zverejnil ho spravodajský portál TUT.by, Cichanovskij naliehal, že treba byť "tvrdší".Rozhovor manželov Cichanovských sa uskutočnil krátko po tom, ako sa Lukašenko vo vyšetrovacej väznici bieloruského Výboru pre štátnu bezpečnosť (KBG) v sobotu stretol s väznenými predstaviteľmi opozície. Táto schôdzka trvala štyri a pol hodiny a Lukašenko na nej okrem iného hovoril o ústavnej reforme, dodal portál TUT.by.Cichanovskij mal v pláne kandidovať v prezidentských voľbách, ale nemohol včas predložiť potrebné doklady, keďže bol vo vyšetrovacej väzbe a 16. júna voči nemu začali stíhanie pre marenie konania volieb.