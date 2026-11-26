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Cichanovská otvorila vo Varšave nové priestory bieloruskej opozície
Priestory poskytol varšavský primátor Rafal Trzaskowski s podporou poľského ministerstva zahraničných vecí.
Autor TASR
Varšava 26. novembra (TASR) - Bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská vo štvrtok vo Varšave otvorila nové zastúpenie bieloruských demokratických síl. Táto kancelária, ktorá prispieť k rozvoju politických a spoločenských aktivít bieloruských demokratických síl a posilniť spoluprácu s medzinárodnými partnermi. Informovala o tom agentúra PAP, píše TASR.
Cichanovská, ktorá stojí na čele bieloruskej prechodnej vlády, počas otváracieho ceremoniálu uviedla, že chce, aby sa toto zastúpenie stalo centrom bieloruského politického života a sídlom exilovej vlády. Jej konečným cieľom je podľa vlastných slov návrat do slobodného Bieloruska.
Kancelárie sídlia na varšavskom Námestí ústavy v bývalej kaviarni Niespodzianka. Tá pred parlamentnými voľbami v júni 1989, ktoré odštartovali demokratickú transformáciu Poľska, slúžila ako volebný štáb hnutia Solidarita v poľskej metropole.
Priestory poskytol varšavský primátor Rafal Trzaskowski s podporou poľského ministerstva zahraničných vecí.
Trzaskowski, ktorý sa zúčastnil na otvorení, opätovne potvrdil podporu Poľska bieloruskej opozícii. Uviedol tiež, že Bielorusi tvoria 15 percent všetkých cudzincov žijúcich vo Varšave a prispievajú k ekonomickému rozvoju Poľska.
V nových priestoroch sa budú konať diskusie, konferencie a politické i diplomatické školenia. Bielorusi tam budú môcť využiť aj právne poradenstvo.
Cichanovská zároveň oznámila, že bieloruské organizácie sa zapoja do poľskej humanitárnej kampane zameranej na pomoc Ukrajine pri zvládaní zimy a následkov ruských útokov na jej energetickú infraštruktúru.
Opozičná líderka žila od augusta 2020 vo Vilniuse, kam odišla po krátko prezidentských voľbách v Bielorusku. Tie podľa oficiálnych výsledkov vyhral dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko, opozícia a väčšina západných krajín však hlasovanie a jeho výsledky považovali za zmanipulované.
Litva v decembri 2025 znížila úroveň bezpečnostnej ochrany Cichanovskej s odôvodnením, že aj stupeň jej ohrozenia sa znížil. Opozičná líderka toto posúdenie spochybnila. Vo Varšave začala pôsobiť už začiatkom februára 2026. Ako dôvod uviedla potrebu posilniť spoluprácu s poľskými a medzinárodnými spojencami, ako aj s bieloruskou diaspórou. Jej kancelária vo Vilniuse zostane v prevádzke a časť jej tímu bude naďalej pôsobiť v Litve.
Cichanovská, ktorá stojí na čele bieloruskej prechodnej vlády, počas otváracieho ceremoniálu uviedla, že chce, aby sa toto zastúpenie stalo centrom bieloruského politického života a sídlom exilovej vlády. Jej konečným cieľom je podľa vlastných slov návrat do slobodného Bieloruska.
Kancelárie sídlia na varšavskom Námestí ústavy v bývalej kaviarni Niespodzianka. Tá pred parlamentnými voľbami v júni 1989, ktoré odštartovali demokratickú transformáciu Poľska, slúžila ako volebný štáb hnutia Solidarita v poľskej metropole.
Priestory poskytol varšavský primátor Rafal Trzaskowski s podporou poľského ministerstva zahraničných vecí.
Trzaskowski, ktorý sa zúčastnil na otvorení, opätovne potvrdil podporu Poľska bieloruskej opozícii. Uviedol tiež, že Bielorusi tvoria 15 percent všetkých cudzincov žijúcich vo Varšave a prispievajú k ekonomickému rozvoju Poľska.
V nových priestoroch sa budú konať diskusie, konferencie a politické i diplomatické školenia. Bielorusi tam budú môcť využiť aj právne poradenstvo.
Cichanovská zároveň oznámila, že bieloruské organizácie sa zapoja do poľskej humanitárnej kampane zameranej na pomoc Ukrajine pri zvládaní zimy a následkov ruských útokov na jej energetickú infraštruktúru.
Opozičná líderka žila od augusta 2020 vo Vilniuse, kam odišla po krátko prezidentských voľbách v Bielorusku. Tie podľa oficiálnych výsledkov vyhral dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko, opozícia a väčšina západných krajín však hlasovanie a jeho výsledky považovali za zmanipulované.
Litva v decembri 2025 znížila úroveň bezpečnostnej ochrany Cichanovskej s odôvodnením, že aj stupeň jej ohrozenia sa znížil. Opozičná líderka toto posúdenie spochybnila. Vo Varšave začala pôsobiť už začiatkom februára 2026. Ako dôvod uviedla potrebu posilniť spoluprácu s poľskými a medzinárodnými spojencami, ako aj s bieloruskou diaspórou. Jej kancelária vo Vilniuse zostane v prevádzke a časť jej tímu bude naďalej pôsobiť v Litve.