Cichanovská označila Lukašenkovu inauguráciu za frašku

Minsk 23. septembra (TASR) - Kandidátka augustových prezidentských volieb v Bielorusku Sviatlana Cichanovská považuje stredajšiu utajenú inauguráciu Alexandra Lukašenka do funkcie hlavy štátu za frašku.



"V skutočnosti dnes Lukašenko odišiel do dôchodku," povedala Cichanovská podľa agentúry Interfax vo svojom videoposoltsve zverejnenom na sociálnych sieťach. V praxi to znamená, že Lukašenkove rozkazy adresované tzv. silovým zložkám, nie sú legitímne a "nemôžu byť vykonané". Zároveň sa označila za "jediného vodcu zvoleného bieloruským ľudom".



Podľa Cichanovskej európske krajiny podporujú požiadavky na zastavenie násilia v Bielorusku, prepustenie politických väzňov a usporiadanie nových spravodlivých a transparentných volieb. Sú tiež pripravené poskytnúť Bielorusku skutočnú pomoc, uviedla s tým, že existujú "investičné balíčky", s ktorými sa počíta "po víťazstve demokracie".



Lukašenko sa v stredu na šieste obdobie po sebe ujal funkcie bieloruského prezidenta. Inauguračný ceremoniál sa konal v Paláci nezávislosti v Minsku a nebol vopred oznámený.



Podľa štátnej agentúry BelTA bolo na slávnostnú inauguráciu pozvaných niekoľko stoviek ľudí vrátane popredných štátnych úradníkov, poslancov Snemovne reprezentantov a členov Rady republiky, ako aj zástupcov štátnych médií a osobností z vedy, kultúry a športu.



Prezidentské voľby sa v Bielorusku konali 9. augusta. Podľa výsledkov zverejnených Ústrednou volebnou komisiou Lukašenka volilo 80,1 percenta voličov, zatiaľ čo jeho hlavnú oponentku Cichanovskú podporilo 10,12 percenta hlasujúcich.



Od vyhlásenia kontroverzných výsledkov prezidentských volieb sa v Bielorusku konajú protestné zhromaždenia, pri ktorých dochádza k masovému zatýkaniu ich účastníkov i k prípadom použitia neprimeranej sily zo strany polície. Potýčky si vyžiadali už desiatky zranených a niekoľko obetí na životoch.



Európsky parlament prijal uznesenie o situácii v Bielorusku, v ktorom neuznáva výsledky prezidentských volieb a odsudzuje bieloruské orgány za násilné potlačenie pokojných protestov.



Lukašenko je pri moci od roku 1994.