Cichanovská oznámila, že v Bielorusku prebieha celonárodný štrajk

Minsk 26. októbra (TASR) - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská povedala, že jej podporovatelia začali v pondelok celoštátny štrajk, ktorým sa domáhajú odchodu Alexandra Lukašenka z postu prezidenta krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.



Všetky väčšie predajne a lekárne boli podľa reportéra AFP v pondelok v Minsku otvorené. Zatvorené však zostali niektoré menšie prevádzky.



"Zamestnanci štátnych tovární, podnikov, pracovníci v doprave a baníci, učitelia a študenti od rána štrajkujú," napísala Cichanovská na sociálnej sieti Telegram.



Do ulíc Minska vyšli i tisíce študentov a dôchodcov, aby podporili štrajkujúcich pracujúcich.



Cichanovská sa takisto poďakovala všetkým, ktorí štrajk podporili. Údaje o počte účastníkov však neposkytla.



Lukašenkovi 25. októbra vypršal termín ultimáta. Cichanovská ho totiž vyzvala, aby do tohto termínu oznámil svoju rezignáciu, zastavil násilie voči pokojným demonštrantom v Bielorusku a dal prepustiť politických väzňov - inak sa v pondelok mal začať štrajk.



Bieloruská vláda v pondelok deklarovala, že priemyselné podniky v krajine pracujú ako obvykle. Vláda tým reagovala na správy nezávislých médií, že priemyselné podniky i menšie firmy a prevádzky v Bielorusku vstúpili do štrajku.