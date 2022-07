Cichanovská pochybuje, že by Bielorusko vstúpilo do vojny na Ukrajine

Varšava 5. júla (TASR) - Líderka bieloruskej opozície v exile Sviatlana Cichanovská sa v utorok vyjadrila, že podľa nej je "takmer nemožné", aby sa bieloruskí vojaci zapojili do vojny vedenej Ruskom na Ukrajine. Dodala tiež, že morálka bieloruskej armády je nízka.



Agentúra AFP, ktorá o tom informovala, vysvetlila, že Bielorusko podporuje Rusko od začiatku jeho invázie na Ukrajinu tým, že pôsobí ako tylová základňa pre ruské jednotky. Do bojov na Ukrajine bieloruskí vojaci nezasiahli. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko však v sobotu informoval, že jeho armáda zostrelila rakety vypálené na bieloruské územie z Ukrajiny.



Cichanovská v utorok počas návštevy Varšavy pripustila, že nemôže zaručiť, že nedôjde k nasadeniu bieloruských vojakov.



"Samozrejme, nemôžem to zaručiť, ale podľa spravodajských informácií, podľa názorov expertov, je to takmer nemožné," dodala.



Vysvetlila, že "bieloruská armáda je mimoriadne demoralizovaná. Nechcú bojovať s Ukrajincami... Nechcú umierať za Lukašenka ani za Putina."



Lukašenko vo svojom vystúpení síce poprel, že by sa jeho krajina snažila zasiahnuť do konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, ale Kyjevu a jeho západným spojencom odkázal: "Budeme bojovať len v jednom prípade. Ak... vstúpite na našu pôdu, ak budete zabíjať našich ľudí, potom odpovieme". Vyhlásil, že Bielorusko odpovie na úder nepriateľa na svojom území okamžite.



Bielorusko pred dvomi rokmi zažilo bezprecedentné protesty proti znovuzvoleniu Lukašenka za prezidenta. Pri potláčaní protestov boli zatknuté tisíce aktivistov a hlavní vodcovia opozičného hnutia sú teraz buď vo väzení, alebo v exile.



V exile je aj Cichanovská, ktorá v auguste roku 2020 - ako politický nováčik - kandidovala proti Lukašenkovi vo voľbách namiesto svojho uväzneného manžela.



Teraz vedie bieloruskú opozíciu z exilu v Litve, zatiaľ čo jej manžel Siarhej Cichanovský si odpykáva 18 rokov vo väzení na základe obvinení, ktoré sú podľa jeho priaznivcov politicky motivované.