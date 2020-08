Cichanovská podala sťažnosť na voľby v Bielorusku

Minsk 10. augusta (TASR) - Svitlana Cichanovská, hlavná súperka opätovne zvoleného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, sa nezúčastní na pouličných protestoch proti výsledkom nedeľňajších volieb, aby zabránila provokáciám zo strany úradov. Agentúru AFP o tom informovala jej hovorkyňa.



Cichanovská sa však zároveň obrátila so sťažnosťou na bieloruskú Ústrednú volebnú komisiu, v ktorej žiada anulovanie výsledkov volieb, a tiež opätovné sčítanie hlasov alebo opakované hlasovanie v niektorých hlasovacích miestnostiach.



"Tím sa rozhodol, že (Cichanovská) sa nezúčastní na protestoch, aby sa vyhla provokáciám," povedala pre AFP Anna Krasulinová. "Úrady môžu vyvolať akúkoľvek provokatívnu situáciu, aby ju zadržali, a my ju potrebujeme na slobode," dodala hovorkyňa.



Oficiálne ohlásené výsledky volieb treba podľa nej anulovať v súvislosti s porušeniami volebnej legislatívy, ku ktorým došlo v priebehu sčítavania hlasov. Cichanovská vo svojej sťažnosti žiada o opätovné prerátanie hlasov odovzdaných v niektorých volebných miestnostiach. Ak by takéto prerátanie nebolo možné, malo by sa v nich hlasovanie anulovať a opakovať, v súlade s príslušnými bieloruskými zákonmi, uvádza sa v sťažnosti.



Lukašenko (65) v nedeľu podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil so ziskom 80,08 percenta hlasov a zabezpečil si tak už šiesty mandát vo funkcii bieloruskej hlavy štátu.



Svitlana Cichanovská, 37-ročná učiteľka angličtiny a prekladateľka, sa zapojila do súboja o prezidentské kreslo po tom, ako jej manžela, protivládneho blogera, pred voľbami zatkli. Vo voľbách dostala podporu 10,09 percenta voličov. Ďalší traja kandidáti získali každý menej než dve percentá hlasov.



V reakcii na výsledky volieb, ktoré mnohí považujú za zmanipulované, sa v krajine uskutočnili celonárodné protesty podporujúce opozíciu. Polícia počas nich zadržala 3000 ľudí a podľa ľudskoprávnej organizácie Viasna jeden z demonštrantov zahynul.



Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vyzýva bieloruské úrady na zdržanlivosť, ocenilo odvahu demonštrantov

Predseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) Rik Daems ocenil v pondelok odvahu a odhodlanie obyvateľov Bieloruska, ktorí vyšli do ulíc vyjadriť svoj názor, že prezidentské voľby, ktoré podľa oficiálnych výsledkov opäť vyhral Alexandr Lukašenko, boli zmanipulované. Daems zároveň vyzval bieloruské orgány, aby dodržiavali normy v oblasti ľudských práv a právneho štátu.



"Pozorne som sledoval prezidentské voľby v Bielorusku, ako aj udalosti, ku ktorým došlo počas noci po ukončení hlasovania. Je mi veľmi ľúto, že tieto voľby neboli ani zďaleka slobodné a spravodlivé," uviedol Daems v správe pre médiá.



Opoziční kandidáti nemohli podľa neho slobodne kandidovať a viesť kampaň, došlo k prísnym obmedzeniam slobody zhromažďovania a slobody prejavu, vrátane rozsiahlych zadržiavaní pokojných demonštrantov, aktivistov a novinárov. Podľa jeho slov bola spochybnená aj integrita predčasného hlasovania, ktoré bolo v Bielorusku možné už niekoľko dní pred oficiálnym termínom volieb.



Daems vyzval zodpovedné orgány, aby po udalostiach v noci z nedele na pondelok - vrátane použitia sily zo strany polície a armády, ako aj zadržania stoviek demonštrantov - preukázali maximálnu zdržanlivosť a zabezpečili neobmedzený výkon základných ľudských práv a slobôd v súlade s medzinárodnými záväzkami Bieloruska. Upozornil, že sloboda prejavu a pokojné zhromažďovanie sú pilierom demokratických spoločností a nevyhnutnou podmienkou pluralistického a demokratického politického procesu.



"Osobitne oceňujem odvahu a odhodlanie bieloruských žien, ktoré sa aktívne zúčastňovali na politickom procese ako vedúce predstaviteľky, aktivistky a angažované voličky, napriek sexistickým poznámkam, ktoré sa počas kampane vyskytli. Takýto opovržlivý slovník, ako to opakovane zdôraznilo aj Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, nemá v modernej politike miesto," odkázal šéf tejto inštitúcie.



Bielorusko požiadalo o členstvo v Rade Európy (RE) v roku 1997, ale kvôli nedostatočnému pokroku v oblasti uplatňovania demokratických princípov je prístupový proces už niekoľko rokov zmrazený.