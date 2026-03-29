< sekcia Zahraničie
Cichanovská: Poľská bezpečnosť závisí od slobodného Bieloruska
Autor TASR
Varšava 29. marca (TASR) - Poľsko si uvedomuje, že jeho vlastná bezpečnosť závisí od slobodného Bieloruska. Na pochode pri príležitosti Dňa slobody, ktorým si Bielorusi pripomínajú vznik prvej republiky, sa tak vyjadrila líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská, ktorá sa zároveň poďakovala Poľsku za doterajšiu podporu. TASR o tom píše podľa agentúry PAP.
V prejave na Hradnom námestí Cichanovská vyhlásila, že Poľsko, ktoré opätovne získalo svoju slobodu, si uvedomuje, že „bez slobodného Bieloruska nebude existovať ani bezpečné Poľsko“. Bielorusi vo vlasti si podľa nej výročie pripomínajú aj napriek represiám zo strany režimu prezidenta Alexandra Lukašenka.
Pochod sa začal na Námestí troch krížov a pokračoval centrom Varšavy. Dav so sebou niesol 330 metrov dlhú bielo-červenú vlajku, ktorú Bielorusko krátko používalo po vyhlásení nezávislosti od Sovietskeho zväzu. Pochodujúci tiež niesli transparenty so sloganmi „Bielorusko bude slobodné“ alebo „Za našu a vašu slobodu“.
Zhromaždenie podporil aj poľský europoslanec Andrzej Halicki a senátor Grzegorz Schetyna. Halicki zdôraznil, že pokiaľ Bielorusko nebude slobodné a demokratické, Bielorusi majú v Poľsku svoj domov, zatiaľ čo Schetyna vyjadril nádej, že Andrzej Poczobut, poľský novinár uväznený bieloruským režimom, bude môcť budúci rok osláviť Deň slobody.
Bielorusi Deň slobody slávia 25. marca, čím si pripomínajú vyhlásenie Bieloruskej ľudovej republiky v roku 1918. Oslavujú ho najmä demokratické kruhy, zatiaľ čo Lukašenkova vláda si pripomína Deň nezávislosti 3. júla.
Líderka bieloruskej opozície Cichanovská sa v januári spolu so svojím tímom presunula do Poľska z Litvy, kde sa zdržiavala v exile od masívneho zásahu bieloruského vedenia proti odporcom režimu v roku 2020. Urobila tak po tom, čo Litva vlani znížila jej bezpečnostný status, čo znepokojilo jej tím.
