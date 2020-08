Cichanovská potvrdila, že sa sama rozhodla opustiť Bielorusko

Minsk 11. augusta (TASR) - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská v utorok potvrdila, že zo svojej vlasti odišla, pričom trvá na tom, že to bolo jej vlastné rozhodnutie. Vyhlásenie zverejnila na videu na kanáli YouTube, píše agentúra TASS.



"Toto rozhodnutie som spravila úplne sama. Ani moji priatelia, ani moja rodina, ani (volebné) ústredie či (môj manžel) Siarhej ho nijakým spôsobom nemohli ovplyvniť," povedala Cichanovská.



Dodala, že síce vie, že veľa ľudí ju pochopí, ale uvedomuje si aj to, že veľa ľudí ju i odsúdi a veľa ju bude za to aj nenávidieť - ale rozhodnúť sa takto musela. Občanov Bieloruska vyzvala, aby na seba dávali pozor.



V utorok ráno Štátny hraničný vybor Bieloruska (DPK) potvrdil, že Cichanovská v pondelok večer prekročila hranice do Litvy cez hraničný prechod Kotlovka.



V Bielorusku prebiehajú celonárodné protesty podporujúce opozíciu, ktorých účastníci tvrdia, že prezidentské voľby boli zmanipulované.



Tie s veľkým náskokom (80,08 percenta hlasov) vyhral dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko.



Mítingy hlavnej Lukašenkovej súperky Sviatlany Cichanovskej prilákali do ulíc najväčšie davy ľudí od zániku Sovietskeho zväzu v roku 1991. Vo voľbách získala podporu 10,09 percenta voličov.



Cichanovská odmietla výsledky volieb a vyzvala, aby vláda odovzdala moc opozícii. Uviedla tiež, za podľa nej je víťazkou tohtoročných prezidentských volieb ona.