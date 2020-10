Cichanovská požiadala Nemecko o pomoc pri riešení krízy v Bielorusku

Berlín 6. októbra (TASR) - Protivládne protesty v Bielorusku nie sú "bojom proti Rusku alebo Európe", ale dôsledkom krízy v tejto postsovietskej republike. Uviedla to líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská.



Svoje vyjadrenie zverejnila prostredníctvom aplikácie Telegram po utorňajšom stretnutí s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou v Berlíne.



"Chceli by sme, aby nám Nemecko, ako jedna z najmocnejších krajín sveta, mohlo pomôcť. Každý, kto chce pôsobiť ako sprostredkovateľ, nám môže pomôcť," citoval vyjadrenie Cichanovskej denník Berliner Morgenpost.



"Sme nútení požiadať susedné krajiny, aby konali ako sprostredkovatelia v dialógu medzi obyvateľmi Bieloruska a štátom," uviedla Cichanovská podľa stanice Deutsche Welle.



Pri mediácii by podľa nej mohla byť nápomocná nemecká kancelárka Merkelová aj Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



"Angela Merkelová je jednou z najvplyvnejších žien na svete; v Európe má veľký vplyv. Som si istá, že dokáže v Bielorusku iniciovať proces mediácie. V Bielorusku potrebujeme dialóg, potrebujeme rokovania. Na to je potrebné na (prezidenta) Lukašenka vyvíjať nátlak," povedala Cichanovská v rozhovore pre denník Der Tagesspiegel.



Samotná kancelárka sa k 45-minútovému rozhovoru s Cichanovskou verejne nevyjadrila. Výsledky stretnutia nekomentovala ani na následnom zasadnutí frakcie Únie CDU/CSU.



Ako napísal webový portál merkur.de, Cichanovská kancelárke darovala dáždnik v bielo-červeno-bielych farbách symbolizujúcich protestné hnutie v Bielorusku.



Cichanovská ďalej vyzvala na podporu investícií vo Bielorusku a na pomoc pre tamojšie nezávislé médiá a mimovládne organizácie, aby "prekonali následky krízy".



Podporu protestujúcim v Bielorusku vyjadril okrem iných generálny tajomník nemeckých kresťanských demokratov Paul Ziemiak. "Stojíme na strane odvážnych žien a mužov v Bielorusku. Tlak na režim (prezidenta) Lukašenka musí pretrvať. Volební podvodníci sa nesmú stať volebnými víťazmi," napísal na Twitteri.



Cichanovská sa pred Merkelovou v Berlíne stretla aj s vedením strany Zelených. Tí Európsku úniu následne vyzvali na uvalenie priamych sankcií voči prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi.



"Sankciovať len 40 ľudí nie je adekvátna odpoveď na Lukašenkov štátny teror," vyhlásila predsedníčka Zelených Annalena Baerbocková. Lukašenko je podľa jej slov zodpovedný za najzávažnejšie porušenia ľudských práv.



Baerbocková poukázala na to, že EÚ už na Lukašenka v minulosti sankcie uvalila - stalo sa tak v roku 2011. "Čo bolo možné vtedy, musí byť dnes vzhľadom na rozsah násilia samozrejmosťou," dodala.



EÚ minulý týždeň rozhodla, že uvalí sankcie na 40 vysoko postavených predstaviteľov bieloruského vedenia, ktorí sú podľa Bruselu zodpovední za volebné podvody a porušovanie ľudských práv. Bielorusko následne oznámilo zavedenie odvetných opatrení proti viacerým zástupcom EÚ, ako aj voči predstaviteľom Kanady a Spojeného kráľovstva.