Cichanovská: Prepúšťaním väzňov chce Lukašenko oklamať Trumpa
Autor TASR
New York 25. septembra (TASR) - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská sa domnieva, že úmyslom bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka je oklamať amerického prezidenta Donalda Trumpa gestami, akým je napríklad prepúšťanie väzňov. Cichanovská sa tak vyjadrila v stredu pre agentúru AP na okraj 80. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, informuje TASR.
Trump začal budovať bližšie vzťahy s Lukašenkom a tento mesiac zmiernil niektoré sankcie voči Bielorusku výmenou za prepustenie 52 väzňov vrátane politických oponentov dlhoročného bieloruského lídra.
Šéf Bieleho domu tiež vyzdvihol osobné vzťahy s Lukašenkom a v auguste informoval o ich „úžasnom rozhovore“. Lukašenka pritom väčšina západného sveta ignoruje, pripomína AP.
Cichanovská sa v stredu poďakovala americkému prezidentovi za to, že dosiahol spomínané prepustenie väzňov, zároveň však upozornila USA, aby „nezaplatili priveľa za to málo ľudí, ktorých bol bieloruský vodca doteraz ochotný prepustiť“. Ľudskoprávni aktivisti tvrdia, že v Bielorusku je naďalej približne 1200 politických väzňov.
„Predpokladám, že zámerom Lukašenka je oklamať prezidenta Trumpa,“ povedala bieloruská opozičná politička. „Chce si akoby kúpiť Lamborghini za 2000 eur - teda nič nedať a veľa brať,“ konštatovala.
Cichanovská povzbudila Trumpovu vládu, aby pokračovala v úsilí o prepustenie väzňov, pretože ľudia v bieloruských väzniciach umierajú. Zároveň upozornila, že represie v Bielorusku pokračujú - kým jedných prepustia, iných uväznia.
Exilová politička reagovala aj na Trumpovo utorkové vyjadrenie, že Ukrajina by mohla získať späť celé svoje územie okupované Ruskom. Ako pripomína agentúra AP, tento Trumpov výrok predstavuje výraznú zmenu v porovnaní s jeho predchádzajúcimi výzvami, aby Kyjev urobil ústupky v záujme mieru. Podľa Cichanovskej Trump zrejme verí Ukrajine, že túto vojnu môže vyhrať. Ako dodala, treba dúfať, že neostane len pri slovách, ale na rad prídu aj činy.
