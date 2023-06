Cichanovská: Prigožin nemôže Lukašenkovi veriť

Brusel 29. júna (TASR) - Bieloruský líder Alexandr Lukašenko by mohol zradiť zakladateľa ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina aj napriek tomu, že mu poskytol útočisko, domnieva sa líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Nie sú spojencami. Jeden druhému nemôžu veriť. Lukašenko môže kedykoľvek zradiť Prigožina a Prigožin Lukašenka," uviedla Cichanovská v rozhovore pre AFP zverejnenom vo štvrtok.



Bieloruský prezident v utorok oznámil, že Prigožin dorazil do Bieloruska na základe dohody o ukončení ozbrojenej vzbury vagnerovcov, ktorú sprostredkoval. Vzbura bola doteraz najväčšou hrozbou pre šéfa Kremľa Vladimira Putina.



Cichanovská uviedla, že veľa detailov dohody o ukončení vzbury zostáva nejasných. Trvá však na tom, že Lukašenko dohodu sprostredkoval, aby zachránil svoj režim v Bielorusku.



"Nekonal len preto, aby zachránil Putinovu tvár, alebo aby zachránil Prigožina, alebo aby nedopustil, aby v Rusku vypukla občianska vojna. Zaoberá sa len svojím vlastným prežitím, pretože vie, že ak sú v Rusku trenice o moc, Lukašenko bude druhý na rade," uviedla Cichanovská.



Prítomnosť vagnerovcov v Bielorusku považuje za nebezpečenstvo pre samotný bieloruský ľud, pre Ukrajinu a krajiny na západných hraniciach Bieloruska.



Varovala, že môžu ohroziť samotnú nezávislosť Bieloruska a Lukašenko ich môže použiť na potlačenie disentu. "Je to osoba, ktorá do našej krajiny priviedla vrahov a sexuálnych násilníkov. Čo urobia ľudom v našej krajine?... Ako sa budú správať?," spýtala sa Cichanovská.



V rozhovore tiež kritizovala Západ, že venuje málo pozornosti situácii v Bielorusku a tamojšiemu rozmiestneniu ruských jadrových zbraní. "Stále čakáme na odpoveď ohľadom rozmiestnenia jadrových zbraní na našom území. Ak ostáva svet v takých dôležitých chvíľach ticho, diktátori to vnímajú ako slabosť," povedala.



Príchod vagnerovcov do Bieloruska by mohol byť podľa Cichanovskej pre západne krajiny impulzom na ďalšie sankcie voči Minsku, keďže Lukašenko teraz v krajine víta "trestancov".