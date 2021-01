Cichanovská privítala rozhodnutie IIHF: Spravodlivosť zvíťazila

Minsk 21. januára (TASR) - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská privítala rozhodnutie Rady Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) odobrať krajine spoluorganizáciu majstrovstiev sveta. Minsk mal usporiadať šampionát spolu s lotyšskou Rigou, náhradné dejisko zatiaľ nie je známe.



IIHF odobrala Bielorusku tohtoročné MS (21. mája - 6. júna) pre obavy o bezpečnosť účastníkov vzhľadom na súčasnú politickú a epidemiologickú situáciu v krajine. "Spravodlivosť zvíťazila. Celé medzinárodné spoločenstvo to musí pochopiť. Niektorí, samozrejme, tvrdia, že šport a politika sú dve odlišné veci, ale keď je ľad krvavý, už to nie je o športe," povedala Cichanovská pre nemeckú stanicu Deutsche Welle. Narážala pritom na zákroky proti demonštrantom v Bielorusku, kde už niekoľko mesiacov prebiehajú protesty proti režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Podnetom boli augustové prezidentské voľby, ktoré pozorovatelia označili za zmanipulované. Opozičná kandidátka po týchto voľbách v obave o svoju bezpečnosť odišla do exilu.



Odobratie šampionátu vníma Cichanovská ako víťazstvo: "Je to jasnejší odkaz, než v aký sme dúfali. IIHF uviedla, že rozhodnutie presunúť šampionát z Bieloruska padlo pre bezpečnostné problémy. Očakávali sme, že to bude horšie a že povedia, že je to pre COVID-19."



IIHF zvažuje tri možnosti organizácie šampionátu. Prvá je, že sa uskutoční celý v Lotyšsku, druhá, že ho bude spoluorganizovať Lotyšsko s Dánskom a tretia, že ho pobaltská krajina usporiada spolu so Slovenskom. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) sa zatiaľ k tejto možnosti oficiálne nevyjadril, no štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár v stredu potvrdil, že Bratislava je v hre o organizáciu časti MS.