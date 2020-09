Cichanovská: Protesty v Bielorusku sú účinné, budú pokračovať

Minsk 4. septembra (TASR) - Protesty v Bielorusku, ktoré sa začali po augustových prezidentských voľbách, vyvíjajú dostatočný tlak na súčasnú vládu a neustanú. Uviedla to kandidátka spomínaných prezidentských volieb Sviatlana Cichanovská v rozhovore pre japonskú televíznu stanicu NHK, z ktorého v piatok citovala agentúra TASS.



"Naša sila je v ľuďoch. Demonštrácie, ktoré organizujeme každý deň, vytvárajú dostatočný tlak (na vedenie krajiny). Náš protest sa nikdy neskončí," uviedla Cichanovská.



V súvislosti s témou svojho návratu do Bieloruska Cichanovská povedala, že je pripravená pricestovať "hneď prvým vlakom", ak by sa vo svojej vlasti mohla cítiť bezpečne. "V srdci som s občanmi Bieloruska," zdôraznila.



Cichanovská v rozhovore pre NHK uviedla, že existencia tesných väzieb medzi bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom a Ruskom nie je "veľmi dobrým znamením".



Ako poznamenala japonská televízia, Cichanovská vyjadrila znepokojenie aj pre možné zasahovanie Moskvy do vývoja situácie vo svojej vlasti.



Už v sobotu sa v Minsku bude konať ďalší veľký protest žien. Avizoval to na svojej facebookovej stránke bieloruský novinár Franak Viačorka, ktorý konštatoval, že ženy sú najorganizovanejšou skupinou protestov.



Po vyhlásení volebných výsledkov, ktoré potvrdili víťazstvo dlhoročného prezidenta Alexandra Lukašenka a opozícia ich označila za sfalšované, vypukli v tejto postsovietskej republike masové protesty. Bezpečnostné zložky ich potláčajú aj pomocou násilia, za čo bolo Bielorusko ostro kritizované nielen opozíciou, ale aj zo zahraničia.



Napriek brutalite policajných zložiek pouličné protesty v Bielorusku neutíchajú. Najvypätejšia zostáva situácia v Minsku.