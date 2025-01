Cichanovská sa v Poľsku stretla so Sikorským, čaká ju i prezident Duda

Varšava 9. januára (TASR) - Šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski sa stretol s bieloruskou opozičnou líderkou Sviatlanou Cichanovskou. Diskutovali o situácii v oblasti ľudských práv v Bielorusku pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami. O stretnutí vo štvrtok informovalo poľské ministerstvo zahraničných vecí na sieti X; TASR o tom píše podľa agentúry PAP.



Témami schôdzky Cichanovskej so Sikorským boli okrem iného aj podpora občianskej spoločnosti v Bielorusku a poľská vízová politika voči bieloruským občanom, dodalo ministerstvo.



Cichanovská v stredu v rámci návštevy rokovala s poľským premiérom Donaldom Tuskom, ministrom pre európske záležitosti Adamom Szlapkom i predsedom Sejmu Szymonom Holowniom. Vo štvrtok hovorila aj s predsedníčkou senátu Malgorzatou Kidawovou-Bloňskou a večer sa stretne ešte s prezidentom Andrzejom Dudom.



Počas svojho stredajšieho vystúpenia na spoločnom zasadnutí poľského parlamentu Cichanovská varovala, že nadchádzajúce prezidentské voľby v Bielorusku - vypísané na 26. januára - budú len "fraškou", ktorú zorganizoval Západom neuznaný prezident Alexander Lukašenko. Súčasný režim v Bielorusku podľa nej nemožno legitimizovať. V tejto súvislosti vyzvala poľský parlament, aby voľby odmietol, ako to už urobili iné parlamenty a vlády.



Opozičná politička utiekla z Bieloruska do Litvy po prezidentských voľbách v roku 2020. V tých kandidovala proti Lukašenkovi, ktorý podľa oficiálnych výsledkov vyhral. Jeho sporné víťazstvo, ktoré neuznal Západ ani opozícia, vyvolalo v krajine masové protesty. Režim ich však tvrdo potlačil. Okrem Cichanovskej do exilu ušli aj ďalší predstavitelia opozície.