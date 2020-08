Cichanovská: Som pripravená stať sa národnou vodkyňou

Minsk/Vilnius 17. augusta (TASR) – Hlavná súperka bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka Sviatlana Cichanovská je pripravená viesť krajinu. Oznámila to v pondelok formou videa z exilu v Litve, informuje agentúra AFP.



„Nechcela som byť političkou. Ale osud rozhodol tak, že som sa ocitla v prvej línii boja proti svojvoľnému vládnutiu a nespravodlivosti. Som pripravená prevziať zodpovednosť a stať sa národnou vodkyňou," povedala Cichanovská.



Opozičná líderka odmieta uznať znovuzvolenie Lukašenka už od vyhlásenia výsledkov volieb z 9. augusta, v ktorých podľa oficiálnych bieloruských zdrojov získal úradujúci prezident 80 percent hlasov. Až do uverejnenia tohto videa sa však Cichanovská jasne nevyjadrila, či by prebrala jeho funkciu, píše AFP.



Pondelkové video bolo zverejnené len deň po zatiaľ najväčšom protivládnom proteste v Minsku, na ktorom sa zúčastnili desaťtisíce demonštrantov. Bielorusi už viac než týždeň protestujú proti výsledkom prezidentských volieb, ktoré boli podľa nich zmanipulované.



Cichanovská vo videu zároveň vyzvala na čo najskoršie vyhlásenie nových volieb a prepustenie všetkých politických väzňov.



Taktiež požiadala členov bezpečnostných zložiek, ktorí v Bielorusku na Lukašenkov príkaz zasahujú proti demonštrantom, aby sa pridali na stranu protestujúcich. Keď tak urobia teraz, bude im ich predošlé správanie odpustené, píše agentúra Reuters.



Prezidentská kandidátka sa momentálne nachádza v Litve, kde podľa svojich podporovateľov musela ujsť pre nátlak zo strany Lukašenkovej vlády. Odtiaľ už nahrala viacero videí, v ktorých vyjadrila podporu protestujúcim a vyzvala na zastavenie policajného násilia páchanom na demonštrantoch.