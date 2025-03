Cichanovská v EP: Osudy Bieloruska a Ukrajiny sú hlboko prepojené

Štrasburg 11. marca (TASR) - Európsky parlament (EP) v Štrasburgu si v utorok pripomenul Medzinárodný deň žien (8. marca) aj za účasti štyroch žien bojujúcich za slobodu, mier a spravodlivosť vo svojich krajinách. Bieloruská opozičná líderka v exile Sviatlana Cichanovská vyzvala na európsku perspektívu pre svoju krajinu. TASR o tom informuje podľa tlačovej správy EP.



Na úvod slávnostného ceremoniálu predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová vyzdvihla odvahu žien. "Som hrdá na to, že Európsky parlament je a vždy bude silou demokracie, rovnosti a solidarity. Dnes vzdávame hold odvážnym ženám v celej Európe, ktoré sa zasadzujú za hodnoty, ktoré mnohí z nás príliš často považujú za samozrejmé," poznamenala.



Cichanovská v príhovore pred europoslancami poďakovala EÚ a jej členským štátom za podporu bieloruskej občianskej spoločnosti a médií. Zdôraznila, že je potrebné bojovať za prepustenie viac ako 1200 politických väzňov vrátane 155 žien.



"Naďalej bojujeme za hodnoty, ktoré definujú Európu - slobodu, bezpečnosť a prosperitu," doplnila. Podporila Ukrajine a zdôraznila, že osudy Bieloruska a Ukrajiny sú hlboko prepojené.



"Bielorusko patrí do Európy a verím, že raz zaujmeme miesto v EP, ktoré nám tu patrí," spresnila.



Bieloruská aktivistka a bývalá politická väzenkyňa Palina Šarendová-Panasjuková vyzvala EÚ na vyvinutie tlaku na bieloruský režim, aby prepustil tisíce politických väzňov v krajine. Zdôraznila potrebu odsunúť na bok tamojší režim politicky aj hospodársky, napríklad prostredníctvom prísnejšieho presadzovania sankcií a úplného obchodného embarga.



Ukrajinská aktivistka Lenie Umerová pred poslancami rozprávala o svojom takmer dvojročnom väznení v Rusku, kam ju uniesli ruské bezpečnostné sily, keď sa pokúšala navštíviť chorého otca na Kryme. Opísala fyzické a psychické týranie a vypočúvania. Poukázala, že s podobnými praktikami sa stretáva množstvo žien.



Ukrajinská dobrovoľníčka vo vojenskom zdravotníctve Tata Keplerová hovorila o podpore obetí vojny vrátane obetí sexuálneho násilia. Opísala úsilie o pomoc civilistom a zdôraznila značný vplyv vojny na ukrajinské ženy a deti.



"Tu a teraz sa pred vašimi očami šíri genocída ukrajinského ľudu," vyhlásila a požiadala medzinárodné spoločenstvo, aby zakročilo proti ruskej agresii. Poukázala na to, že v bezpečnostnom a obrannom sektore slúži viac ako 130.000 ukrajinských žien a mnohé z nich čakajú na návrat svojich blízkych zo zajatia.