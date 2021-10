Cichanovská varuje pred humanitárnou krízou na hraniciach s Minskom

Varšava 6. októbra (TASR) - Bieloruská exilová opozičná líderka Sviatlana Cichanovská vyzvala v stredu medzinárodné spoločenstvo na zastavenie humanitárnej krízy, ktorú povzbudzovaním ilegálnej migrácie do EÚ vyvolal režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Cichanovská sa takto vyjadrila počas svojej návštevy Poľska, informovala agentúra AP.



"Naliehavo vyzývam OSN a medzinárodné spoločenstvo, aby konali a zastavili humanitárnu katastrofu hroziacu v strednej Európe," uviedla Cichanovská na tlačovej konferencii počas Varšavského bezpečnostného fóra.



Podľa bieloruskej opozičnej líderky ide zo strany Minska o odplatu za to, že Poľsko a Litva podporujú bieloruskú opozíciu.



Cichanovská pritom priamo nekritizovala prístup Poľska, ktorý zahŕňa odopieranie práva migrantov požiadať o azyl a posielanie niektorých rodín s deťmi späť za bieloruské hranice, píše AP. Poznamenala však, že "ľudia prekračujúci hranice nie sú vinníkmi, ale obeťami". Podľa nej sa v Bielorusku stále nachádza zhruba desaťtisíc až pätnásťtisíc ľudí, ktorí dúfajú, že sa dostanú do EÚ, pričom ich počet stále rastie. Zdroj týchto číselných údajov pritom Cichanovská neuviedla, všíma si AP.



Počas svojej návštevy Varšavy sa Cichanovská stretla aj s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a ďalšími poľskými predstaviteľmi, ktorí podporujú úsilie bieloruskej opozície a pomáhajú ľuďom, ktorých slobody sú potláčané Lukašenkovým režimom.



Ako uvádza AP, Bielorusko poskytlo tisíckam migrantov zo Sýrie, Iraku, Afganistanu a Afriky turistické víza v snahe povzbudiť ich k tomu, aby neskôr prešli do Poľska, Litvy a v menšej miere aj do Lotyšska.



Niekoľko ľudí nedávno zomrelo na následky vyčerpania, keď sa pokúšali dostať z Bieloruska do Poľska cez oblasť lesov a močiarov. Cichanovská preto varovala, že s "príchodom zimy budú tieto úmrtia narastať a môžu ich byť desiatky".