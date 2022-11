Cichanovská v Prahe položila kvety k Havlovmu hrobu

Praha 16. novembra (TASR) - Vodkyňa bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská prišla deň pred 17. novembrom do Prahy a položila kvety k hrobu exprezidenta Václava Havla.



Vinohradský cintorín, kde sú Václav a Olga Havlovci pochovaní, navštívila Cichanovská v stredu predpoludním v sprievode predsedníčky Poslaneckej snemovne ČR Markéty Pekarovej Adamovej. Obe položili k hrobu kvety, verejne však túto pietu nekomentovali, informuje spravodajská stanica ČT24.



Cichanovská je v Prahe deň pred 17. novembrom, keď si Česko pripomína jednak zatvorenie vysokých škôl nemeckou okupačnou mocou v roku 1939 a jednak zásah poriadkových síl proti študentskému pochodu o polstoročie neskôr - v roku 1989 -, ktorý vyvolal revolúciu vedúcu k zvrhnutiu komunistického režimu.



Cichanovská nie je jedinou zahraničnou političkou, ktorá pred výročím začiatku nežnej revolúcie navštívila českú metropolu.



Do Prahy prišla aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Dopoludnia sa stretla so svojím českým náprotivkom Milošom Zemanom, podvečer položí kvety k pamätníku 17. novembra na ulici Národní.