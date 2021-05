Cichanovská varuje pred dôsledkami zákazu letov bieloruských aerolínií

Minsk 27. mája (TASR) - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská varovala pred dôsledkami zákazu letov z Bieloruska, ku ktorým pristúpili viaceré krajiny v súvislosti s núteným pristátím lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku a zadržaním novinára Ramana Prataseviča. Informoval o tom vo štvrtok magazín Der Spiegel.



Obmedzenie leteckej dopravy by podľa Cichanovskej postihne aj Bielorusov, ktorí chcú zo svojej vlasti utiecť pred režimom Alexandra Lukašenka.



"Bielorusi už teraz nemajú možnosť utiecť z Bieloruska v prípade, že chcú utiecť pred režimom," povedala pre agentúru AFP.



Zároveň ale dodala, že postup Európskej únie v tejto záležitosti podporuje a považuje za rozumný. Občania Bieloruska nemôžu za toto viniť nikoho iného než samotný režim, dodala.



Zástupcovia EÚ sa na pondelňajšom summite dohodli, že zakážu lety bieloruských aerolínií do EÚ, a vyzvali letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor.



"Pracujeme na spôsoboch, ktoré by umožnili núdzové evakuácie (ľudí z Bieloruska)," priblížila Cichanovská, ktorá od augusta 2020, keď sa v krajine konali prezidentské voľby, žije v exile v Litve.



Vyzvala tiež na rozšírenie medzinárodných trestnoprávnych opatrení voči všetkým osobám, ktoré sa podieľali na nútenom pristátí lietadla a zadržaní novinára Prataseviča, vrátane "sudcov, prokurátorov, policajtov, (a) príslušníkov špeciálnych jednotiek".



Cichanovská v stredu v Európskom parlamente vyzvala EÚ na prijatie nového balíka sankcií voči Minsku. EÚ plánuje uvaliť desiatky nových sankcií na osoby, firmy a organizácie, ktoré sú priamo zodpovedné za odklon komerčného letu z Atén do Vilniusu a takisto za utláčanie opozície v krajine. Potrebné rozhodnutie v tejto veci by sa mohlo prijať na stretnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ, ktoré je naplánované na 21. júna.



Vo štvrtok sa uskutoční stretnutie Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) s cieľom rokovať o tomto prípade po tom, čo Spojené štáty a západoeurópski členovia Bezpečnostnej rady OSN vyzvali na vyšetrenie nedeľňajšieho incidentu.