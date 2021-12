Cichanovská: Verdikt voči môjmu manželovi bude náročné prijať

Minsk 14. decembra (TASR) - Očakávaný utorňajší verdikt v procese s predstaviteľom bieloruskej opozície Siarhejom Cichanovským bude "nezákonný" a bude náročné prijať ho. Uviedla to jeho manželka Sviatlana Cichanovská na sociálnej sieti Telegram.



Cichanovská pripomenula, že "takzvaný súd" v Bielorusku v utorok vynesie verdikt v procese s jej manželom Siarhejom. "Predstavujem si, aké tam asi bude číslo – a prijať ho bude psychologicky veľmi náročné," napísala. Trest v dĺžke jedného, 20 či 100 rokov označila za "nie normálny". "Je to nezákonné a nie je to niečo, s čím sa dá zmieriť," zdôraznila.



"Budem aj naďalej brániť človeka, ktorého ľúbim a ktorý sa stal lídrom pre milióny Bielorusov," dodala.



Cichanovskej manžel Siarhej plánoval v prezidentských voľbách v Bielorusku, ktoré sa konali v auguste 2020, kandidovať proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi, pripomína agentúra DPA. Koncom mája 2020 ho však na jednom z mítingov zadržali. Odvtedy je vo väzbe a hrozia mu roky odňatia slobody.



Namiesto neho sa o priazeň voličov uchádzala jeho manželka, ktorá podľa oficiálnych výsledkov s Lukašenkom prehrala – získala len okolo desať percent hlasov. Bieloruská opozícia i Západ však tieto voľby a ich výsledky označili za zmanipulované a Lukašenka ako legitímneho prezidenta neuznali.



Predstaviteľku bieloruskej opozície Maryju Kalesnikavovú v septembri tohto roka odsúdili na 11 rokov odňatia slobody. Viktara Babaryku, ktorému takisto znemožnili kandidovať proti Lukašenkovi, v júli 2021 odsúdili na 14 rokov väzenia.