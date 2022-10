Cichanovská: Vojenské neúspechy Ruska môžu podkopať Lukašenkovu moc

Varšava 5. októbra (TASR) - Ruské vojenské neúspechy na Ukrajine môžu otriasť mocou bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Vyhlásila to v stredu vodkyňa bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



"Rusko, ktoré túto vojnu prehrá, je rozrušené. Nebude tak schopné podporiť Lukašenka peniazmi a vojenskou podporou, ako to urobilo v roku 2020," uviedla Cichanovská v príhovore na bezpečnostnom fóre vo Varšave.



Cichanovská ušla z Bieloruska do Litvy po, tom čo Lukašenko zvíťazil v sporných prezidentských voľbách v roku 2020, ktoré boli podľa Západu podvodné. Mnohí dokonca predpokladajú, že voľby v skutočnosti vyhrala Cichanovská. Po týchto voľbách vypukli v krajine rozsiahle protesty.



Podľa vodkyne bieloruskej opozície podporujú Ukrajincov pri protiofenzíve stovky bieloruských dobrovoľníkov. "Súčasťou ukrajinského protiútoku, ktorý vyháňa útočníkov, je bieloruský prápor. Všetci rozumieme, že rýchlosť, s ktorou sa mení ukrajinský front, otvára pre Bielorusko nové príležitosti... Držíme palce našim vojenským dobrovoľníkom na Ukrajine. Pätnásť z nich už prišlo o život," pokračovala.



Cichanovská tiež vyzdvihla odvahu bieloruských partizánov, ktorí podľa nej na začiatku ukrajinského konfliktu vykonali sabotáže na bieloruské železničné trate v snahe skomplikovať Rusku útok na Ukrajinu.



"Sabotáže, ku ktorým dochádzalo vo februári a v marci, sa môžu zopakovať. Avšak ľudia, ktorí ich vykonávajú, môžu dostať trest smrti," uviedla bieloruská opozičná líderka.



Ruské vojenské neúspechy na Ukrajine sú každým dňom väčšie, keďže ukrajinskej armáde sa darí naspäť dobývať stále viac územia na juhu a východe krajiny, teda v regiónoch, ktoré Rusko v posledných dňoch vyhlásilo za súčasť svojho územia, analyzuje AP.