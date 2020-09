Cichanovská vystúpi pred poslancami francúzskeho parlamentu

Vilnius 29. septembra (TASR) - Predstaviteľka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská sa prihovorí poslancom francúzskeho parlamentu. Povedala to v utorok po stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Litve, informuje agentúra AFP.



"Dostali sme pozvanie vystúpiť vo francúzskom parlamente a prijali sme ho," povedala Cichanovská pre AFP.



Schôdzka s Macronom je doteraz najvýznamnejším politickým stretnutím Cichanovskej, ktorá bola po prezidentských voľbách z 9. augusta nútená odísť z Bieloruska. Doteraz sa stretla s lídrami Poľska a Litvy, ako aj s ministrami zahraničných vecí krajín EÚ a predniesla prejav adresovaný Rade OSN pre ľudské práva a Európskemu parlamentu.



Macron na schôdzke s Cichanovskou prisľúbil, že pomôže sprostredkovať riešenie politickej krízy v Bielorusku.



"(Macron) podporuje myšlienku mediácie, pretože chápe, že pre začatie rokovaní s (prezidentom Alexandrom) Lukašenkom je potrebné zapojenie vplyvných krajín. Je pripravený s tým pomôcť," uviedla Cichanovská. "Myslím si, že o Bielorusku bude hovoriť s ruskou stranou a urobí všetko pre to, aby Rusko zapojil do týchto rokovaní," dodala.



"U pána Macrona nejde len o politický záujem, ale predovšetkým o záujem ako človeka, pretože sú pošliapavané naše práva, máme diktatúru. Rozumie ľuďom, ktorí bojujú za svoje práva," dodala Cichanovská.



Cichanovská takisto vyzvala na čo najrýchlejšie vyriešenie politickej krízy v Bielorusku a zorganizovanie slobodných a spravodlivých volieb do konca tohto roka.