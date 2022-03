Cichanovská vyzvala bieloruských vojakov, aby nezaútočili na Ukrajinu

Varšava 24. marca (TASR) - Bieloruská exilová opozičná líderka Sviatlana Cichanovská vyzvala vo štvrtok vojakov bieloruskej armády, aby sa nezapojili do ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine, ak by to od nich Moskva žiadala. Zároveň ocenila tých Bielorusov, ktorí ako dobrovoľníci bojujú po boku ukrajinských síl, informovala agentúra AFP.



"Naši bieloruskí vojaci chápu, že Ukrajinci sú naši bratia a sestry a že voči nim nechcemebojovať. Nechceme sa stať nepriateľmi," povedala Cichanovská počas stretnutia s členmi bieloruskej komunity vo Varšave.



Zároveň vyjadrila presvedčenie, že príslušníci bieloruskej armády by nemali niesť zodpovednosť za činy autoritárskeho lídra Alexandra Lukašenka.



Cichanovská tiež uviedla, že je hrdá na tých prodemokraticky orientovaných Bielorusov, ktorý spoločne s Ukrajincami vzdorujú ruským agresorom. "Bránia nielen ukrajinskú nezávislosť, ale bojujú aj za našu (bieloruskú) budúcnosť," vyhlásila.



Predstavitelia USA a NATO tento týždeň vyjadrili presvedčenie, že Bielorusko by sa mohlo čoskoro pripojiť k Rusku v jeho vojne proti Ukrajine. Zdroj z prostredia bieloruskej opozície pre CNN uviedol, že bieloruské bojové jednotky sú pripravené vstúpiť na Ukrajinu už v najbližších dňoch.



Rusko svoju inváziu na Ukrajinu uskutočnilo čiastočne aj z územia Bieloruska, čo umožnilo ruským inváznym silám rýchly postup na ukrajinskú metropolu Kyjev. Do bojových operácii na Ukrajine sa však bieloruská armáda zatiaľ nezapojila.