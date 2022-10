Cichanovská vyzvala bieloruských vojakov, aby nebojovali za Rusko

Tallinn 26. októbra (TASR) - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská vyhlásila, že bieloruskí vojaci by mali zložiť zbrane, ak ich pod tlakom Ruska nasadia do bojov na Ukrajine. TASR správu prevzala v stredu z agentúry AP.



Cichanovská, ktorá žije od roku 2020 v exile v Litve, uviedla, že bieloruský režim sa stal rukojemníkom Moskvy, ktorá Minsku poskytuje politickú a ekonomickú podporu.



"Ak sa stane, že v dôsledku tlaku a hrozieb budú (na Ukrajine) nasadené bieloruské jednotky, vyzývame našich vojakov, aby zložili zbrane, pridali sa k partizánskym (skupinám), prešli na druhú stranu a pridali sa k ukrajinskej armáde," povedala Cichanovská počas utorkovej návštevy Estónska.



Bieloruský líder Alexandr Lukašenko vyhlasuje, že jeho krajina sa neplánuje zapojiť do konfliktu na Ukrajine. Lukašenko však vo februári umožnil, aby sa Bielorusko stalo jedným z východiskových bodov masívnej ruskej invázie na Ukrajinu. V Bielorusku sa v poslednej dobe začali opäť sústreďovať veľké počty ruských vojakov a techniky, čo vyvolalo obavy z možného otvorenia nového frontu voči Ukrajine.



Lukašenko nedávno obvinil Ukrajinu, že pripravovala útok voči Bielorusku, a ohlásil vytvorenie spoločnej bielorusko-ruskej bojovej skupiny, ktorú bude tvoriť približne 85.000 vojakov, v rámci ktorej bude v Bielorusku operovať okolo 9000 ruských vojakov.



Lukašenko, ktorý je pri moci od roku 1994, politicky prežil masové protesty pred dvoma rokmi, ktoré vypukli po sporných prezidentských voľbách, v ktorých si zaistil ďalšie funkčné obdobie. Podľa Západu boli však voľby zmanipulované a ich skutočnou víťazkou bola práve Cichanovská.



"Lukašenko je, samozrejme, vo veľkej miere závislý od Kremľa, pretože práve Kremeľ mu v roku 2020 pomohol udržať sa pri moci a preto teraz Kremľu spláca svoj dlh," poznamenala Cichanovská pre AP.



Konštatovala, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa jej krajina chystala zapojiť do vojny na Ukrajine. Pozdĺž 1000-kilometrovej bielorusko-ukrajinskej hranice sú rozmiestnené míny a ukrajinské sily sú podľa jej slov pripravené na možnú ofenzívu z Bieloruska.



Lukašenko protivládne protesty v roku 2020 tvrdo potlačil a polícia zadržala 35.000 osôb. Podľa Cichanovskej opustilo Bielorusko 150.000 až 200.000 ľudí a za mrežami je 1349 politických väzňov.